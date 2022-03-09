Оккупанты могут задействовать военных из Приднестровья для участии в войне с Украиной – Генштаб ВСУ

С 24 февраля в Украине продолжается полномаштабаня война с РФ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Однако морально-психологическое состояние данного личного состава остается на низком уровне", – добавили в Генштабе.

В связи с многочисленными потерями личного состава противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебного собрания на временно оккупированной территории АР Крым, в Краснодарском крае и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Оккупанты активизировали деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.

Также сообщается о случаях отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ для пополнения резерва армии захватчиков.

Что касается действий оккупантов в Украине, то в Бердянске Запорожской области враг начал распространять пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию военно-политического руководства нашего государства.

В населенных пунктах Черниговской области, временно занятых российскими войсками, враг продолжает скрывать вооружение и военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов. Использует сеть лечебных учреждений для оказания медицинской помощи раненому личному составу. Оккупанты выводят из строя башни сотовой связи.

В Херсонской области обнаружено, что военнослужащие ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении города Николаева.