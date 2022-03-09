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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина и РФ согласовали "зеленые коридоры" по шести направлениям на сегодня. Перечень

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На время эвакуации с 9.00 до 21.00 будет введен режим прекращения огня
На время эвакуации с 9.00 до 21.00 будет введен режим прекращения огня
Фото: EPA

Россия согласовала гуманитарные коридоры на ряде направлений. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В частности, "зеленый коридоры" открываются по следующим направлениям:

  • Энергодар – Запорожье;
  • Сумы – Полтава;
  • Мариуполь – Запорожье;
  • Волноваха – Покровск;
  • Изюм – Лозовая;
  • из Ворзеля, Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля – в Киев. Маршрут пройдет через Стоянку и Белгородку.

По этим направлениям сегодня с 9.00 до 21.00 будет введен режим прекращения огня.

Отдельно Верещук обратилась к представителям РФ с требованием выполнить взятые на себя обязательства по прекращению огня.

"У нас есть негативный опыт, когда даже взятые на себя обязательства не срабатывали. Это направление Мариуполь–Запорожье и Волноваха–Покровск", – отметила она.

Контекст:

Гуманитарные коридоры по Украине пытаются организовать уже несколько дней, но Россия регулярно нарушает режим прекращения огня. В частности, оккупанты дважды срывали эвакуацию граждан из Мариуполя Донецкой области.

Жителей города Ирпень Киевской области пришлось эвакуировать под вражеским обстрелом. Из города вывезли 200 человек, однако в результате атак оккупантов были и погибшие.

Первая полноценная эвакуация успешно состоялась 8 марта в Сумах. Оттуда в Полтаву вывезли 5 тыс. человек, в частности, 1100 иностранных студентов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Запорожье, Сумы, Полтава, Гостомель, Мариуполь, Изюм, Волноваха, Ирпень, Ирина Верещук, Буча, война России против Украины, Лозовая, Энергодар, Покровск, Бородянка, Ворзель
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