Украина и РФ согласовали "зеленые коридоры" по шести направлениям на сегодня. Перечень

В частности, "зеленый коридоры" открываются по следующим направлениям:
По этим направлениям сегодня с 9.00 до 21.00 будет введен режим прекращения огня.
Отдельно Верещук обратилась к представителям РФ с требованием выполнить взятые на себя обязательства по прекращению огня.
"У нас есть негативный опыт, когда даже взятые на себя обязательства не срабатывали. Это направление Мариуполь–Запорожье и Волноваха–Покровск", – отметила она.
Гуманитарные коридоры по Украине пытаются организовать уже несколько дней, но Россия регулярно нарушает режим прекращения огня. В частности, оккупанты дважды срывали эвакуацию граждан из Мариуполя Донецкой области.
Жителей города Ирпень Киевской области пришлось эвакуировать под вражеским обстрелом. Из города вывезли 200 человек, однако в результате атак оккупантов были и погибшие.
Первая полноценная эвакуация успешно состоялась 8 марта в Сумах. Оттуда в Полтаву вывезли 5 тыс. человек, в частности, 1100 иностранных студентов.