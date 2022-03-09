Украина и РФ согласовали "зеленые коридоры" по шести направлениям на сегодня. Перечень

На время эвакуации с 9.00 до 21.00 будет введен режим прекращения огня Фото: EPA

В частности, "зеленый коридоры" открываются по следующим направлениям:

Энергодар – Запорожье;

Сумы – Полтава;

Мариуполь – Запорожье;

Волноваха – Покровск;

Изюм – Лозовая;

из Ворзеля, Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля – в Киев. Маршрут пройдет через Стоянку и Белгородку.

По этим направлениям сегодня с 9.00 до 21.00 будет введен режим прекращения огня.

Отдельно Верещук обратилась к представителям РФ с требованием выполнить взятые на себя обязательства по прекращению огня.

"У нас есть негативный опыт, когда даже взятые на себя обязательства не срабатывали. Это направление Мариуполь–Запорожье и Волноваха–Покровск", – отметила она.