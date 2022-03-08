В Мариупольском горсовете рассказали о ребенке, погибшем от обезвоживания – это шестилетняя девочка, мать которой погибла

Шестилетнюю Таню достали из-под завалов разрушенного дома.
"Ее мама погибла. Мы не можем сказать, сколько времени наша маленькая, сильная мариупольчанка боролась за свою жизнь. Мы не можем себе представить, сколько страданий пришлось вынести ни в чем не повинному ребенку. Последние минуты своей жизни она была одна, обессиленная, испуганная, испытывающая страшную жажду. Это лишь одна из многих историй Мариуполя, который выживает в блокаде уже восьмые сутки", – приводит пресс-служба слова мэра города Вадима Бойченко.
Он подчеркнул, что российские оккупанты лишили полмиллиона мариупольцев воды, света, тепла и связи, заблокировали все выезды и въезды в город.
"Все попытки доставить нашим землякам продукты питания и медикаменты блокировались русской армией. Как и блокировались попытки эвакуировать мариупольцев и тем самым спасти жизни людей", – заявил Бойченко.
Он призвал деблокировать город, открыть гуманитарный коридор и спасти жителей.
"Мы также кричим что есть силы, чтобы мировое сообщество приняло решение о закрытии неба над Украиной. Это не вернет нашу милую Таню, но сможет защитить тысячи детских жизней в Украине", – добавил мэр.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек.
Уже несколько дней городские власти просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Эвакуация была запланирована на 5 марта, но, по словам вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, оккупанты сорвали договоренности о режиме тишины и вели обстрел из тяжелого вооружения. Эвакуировать жителей в этот день не удалось.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону 5 марта заявлял, что вражеские войска окружили Мариуполь и непрерывно ведут по нему огонь из самолетов и реактивных систем залпового огня шестой день. В городе нет электроэнергии, тепла, воды и мобильной связи. По информации Бойченко, в Мариуполе тысячи раненых, подсчитать погибших пока невозможно из-за непрекращающихся обстрелов.
Мэр Мариуполя считает, что оккупанты любой ценой хотят "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым и при этом держат в заложниках 400-тысячный город.
Новая эвакуация из Мариуполя была запланирована на 6 марта. С 10.00 до 21.00 в городе должен был быть установлен режим тишины. В этот же день в Мариуполь выехали автобусы для эвакуации людей, также в город направился гуманитарный груз из Днепра и Запорожья. Эта эвакуация также сорвалась.
Очередная попытка эвакуации была назначена на утро 7 марта. В город должны были доставить гуманитарную помощь, из города – вывезти жителей. Но оккупанты снова обстреляли гуманитарный коридор, сообщила Верещук.