ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариупольском горсовете рассказали о ребенке, погибшем от обезвоживания – это шестилетняя девочка, мать которой погибла

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мариуполь непрерывно обстреливают российские войска
Мариуполь непрерывно обстреливают российские войска
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Из-за блокады российскими оккупантами в Мариуполе умер ребенок от обезвоживания. Об этом сообщил сегодня президент Владимир Зеленский, пресс-служба горсовета Мариуполя опубликовала подробности истории.

Шестилетнюю Таню достали из-под завалов разрушенного дома.

"Ее мама погибла. Мы не можем сказать, сколько времени наша маленькая, сильная мариупольчанка боролась за свою жизнь. Мы не можем себе представить, сколько страданий пришлось вынести ни в чем не повинному ребенку. Последние минуты своей жизни она была одна, обессиленная, испуганная, испытывающая страшную жажду. Это лишь одна из многих историй Мариуполя, который выживает в блокаде уже восьмые сутки", – приводит пресс-служба слова мэра города Вадима Бойченко.

Он подчеркнул, что российские оккупанты лишили полмиллиона мариупольцев воды, света, тепла и связи, заблокировали все выезды и въезды в город.

"Все попытки доставить нашим землякам продукты питания и медикаменты блокировались русской армией. Как и блокировались попытки эвакуировать мариупольцев и тем самым спасти жизни людей", – заявил Бойченко.

Он призвал деблокировать город, открыть гуманитарный коридор и спасти жителей.

"Мы также кричим что есть силы, чтобы мировое сообщество приняло решение о закрытии неба над Украиной. Это не вернет нашу милую Таню, но сможет защитить тысячи детских жизней в Украине", – добавил мэр. 

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек.

Уже несколько дней городские власти просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Эвакуация была запланирована на 5 марта, но, по словам вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, оккупанты сорвали договоренности о режиме тишины и вели обстрел из тяжелого вооружения. Эвакуировать жителей в этот день не удалось.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону 5 марта заявлял, что вражеские войска окружили Мариуполь и непрерывно ведут по нему огонь из самолетов и реактивных систем залпового огня шестой день. В городе нет электроэнергии, тепла, воды и мобильной связи. По информации Бойченко, в Мариуполе тысячи раненых, подсчитать погибших пока невозможно из-за непрекращающихся обстрелов.

Мэр Мариуполя считает, что оккупанты любой ценой хотят "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым и при этом держат в заложниках 400-тысячный город.

Новая эвакуация из Мариуполя была запланирована на 6 марта. С 10.00 до 21.00 в городе должен был быть установлен режим тишины. В этот же день в Мариуполь выехали автобусы для эвакуации людей, также в город направился гуманитарный груз из Днепра и Запорожья. Эта эвакуация также сорвалась

Очередная попытка эвакуации была назначена на утро 7 марта. В город должны были доставить гуманитарную помощь, из города – вывезти жителей. Но оккупанты снова обстреляли гуманитарный коридор, сообщила Верещук. 

Теги: Мариуполь, дети, российская агрессия, война России против Украины, Вадим Бойченко, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Елизавета II продемонстрировала свою солидарность с народом Украины с помощью "цветочного послания"
Елизавета II продемонстрировала свою солидарность с народом Украины с помощью "цветочного послания"
Могилевская показала, какой подарок получила от украинских военных на 8 марта
Могилевская показала, какой подарок получила от украинских военных на 8 марта
"Нашим женщинам открыточка не испортит настроение". Художник Журавель показал, как Путин поздравляет женщин РФ с 8 марта возле "груза 200"
"Нашим женщинам открыточка не испортит настроение". Художник Журавель показал, как Путин поздравляет женщин РФ с 8 марта возле "груза 200"
Никитюк: Желаю всем нашим невероятно мужественным женщинам дождаться своих мужчин, своих сыновей
Никитюк: Желаю всем нашим невероятно мужественным женщинам дождаться своих мужчин, своих сыновей
"Матери вынуждены бежать со своими детьми. Семьи разлучены". Дэвид Бекхэм рассказал фолловерам о ситуации в Украине после нападения России
"Матери вынуждены бежать со своими детьми. Семьи разлучены". Дэвид Бекхэм рассказал фолловерам о ситуации в Украине после нападения России
"Выражаем поддержку Зеленскому". Группа "Жадан і Собаки" убрала из сети политическую песню "Вова"
"Выражаем поддержку Зеленскому". Группа "Жадан і Собаки" убрала из сети политическую песню "Вова"
  "Ты долбо...б. Тебе пора валить". "Пающие трусы" обратились к оккупантам и показали, как выглядят украинские города после нападения РФ
  "Ты долбо...б. Тебе пора валить". "Пающие трусы" обратились к оккупантам и показали, как выглядят украинские города после нападения РФ
"Я посылаю свои молитвы народу Украины". Энн Хэтэуэй призвала поклонников оказать финансовую помощь украинскому народу
"Я посылаю свои молитвы народу Украины". Энн Хэтэуэй призвала поклонников оказать финансовую помощь украинскому народу
Джамала: Вместе мы сильны. Нет западной, восточной или центральной. Есть сейчас единая Украина, единая во всем это наш дом!
Джамала: Вместе мы сильны. Нет западной, восточной или центральной. Есть сейчас единая Украина, единая во всем – это наш дом!
"Детям Украины сейчас нужен мир". Экс-участница Spice Girls высказалась в поддержку украинских детей, пострадавших от российских оккупантов
"Детям Украины сейчас нужен мир". Экс-участница Spice Girls высказалась в поддержку украинских детей, пострадавших от российских оккупантов
"По-видимому, деньги важнее, чем жизни людей". Узерли возмутила сеть свежими фото для российского журнала
"По-видимому, деньги важнее, чем жизни людей". Узерли возмутила сеть свежими фото для российского журнала
  "Позора с себя вы уже не смоете, но можно сохранить жизни". Лидер "Несчастного случая" Кортнев призвал руководство РФ остановить войну против Украины
  "Позора с себя вы уже не смоете, но можно сохранить жизни". Лидер "Несчастного случая" Кортнев призвал руководство РФ остановить войну против Украины
"Это самое большое оружие против этого ада". Гвоздева, дом которой разрушили оккупанты, сделала заявление
"Это самое большое оружие против этого ада". Гвоздева, дом которой разрушили оккупанты, сделала заявление
"Если вы в Украину рыпнетесь, идите сразу сдаваться". Михалок обратился к белорусским военным
"Если вы в Украину рыпнетесь, идите сразу сдаваться". Михалок обратился к белорусским военным
"Пою в метро с людьми". Могилевская рассказала, где прячется во время воздушной тревоги в Киеве
"Пою в метро с людьми". Могилевская рассказала, где прячется во время воздушной тревоги в Киеве
Голливудская звезда Наоми Уоттс поддержала Украину
Голливудская звезда Наоми Уоттс поддержала Украину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева с четырьмя детьми от Путина прячется в Швейцарии – СМИ (32597)
2
"Покажите это российским матерям". Зеленская показала детей, убитых российскими военными (17487)
3
Российский кинокритик Долин: Никакой России больше нет. Россия – курица с отрубленной головой (16950)
4
Галкин, против которого в РФ ведут травлю: Имею право на свое мнение, даже если оно государству не нравится (16832)
5
"Они и есть настоящие мужики, а не то обосранное, которое убегает в багажниках за границу". Мозговая прокомментировала возвращение граждан, покинувших Украину (12259)
6
Ахеджакова – россиянам: Ребятки, не молчите. Все равно нам хана (10145)
7
Сын и внук Софии Ротару пытались бежать в Молдову – СМИ (8224)
8
В Ирпене в боях с российскими оккупантами погиб украинский актер (6401)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS