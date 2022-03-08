В Мариупольском горсовете рассказали о ребенке, погибшем от обезвоживания – это шестилетняя девочка, мать которой погибла

Шестилетнюю Таню достали из-под завалов разрушенного дома.

"Ее мама погибла. Мы не можем сказать, сколько времени наша маленькая, сильная мариупольчанка боролась за свою жизнь. Мы не можем себе представить, сколько страданий пришлось вынести ни в чем не повинному ребенку. Последние минуты своей жизни она была одна, обессиленная, испуганная, испытывающая страшную жажду. Это лишь одна из многих историй Мариуполя, который выживает в блокаде уже восьмые сутки", – приводит пресс-служба слова мэра города Вадима Бойченко.

Он подчеркнул, что российские оккупанты лишили полмиллиона мариупольцев воды, света, тепла и связи, заблокировали все выезды и въезды в город.

"Все попытки доставить нашим землякам продукты питания и медикаменты блокировались русской армией. Как и блокировались попытки эвакуировать мариупольцев и тем самым спасти жизни людей", – заявил Бойченко.

Он призвал деблокировать город, открыть гуманитарный коридор и спасти жителей.

"Мы также кричим что есть силы, чтобы мировое сообщество приняло решение о закрытии неба над Украиной. Это не вернет нашу милую Таню, но сможет защитить тысячи детских жизней в Украине", – добавил мэр.