Здания иностранных дипмиссий в Мариуполе и Харькове попали под обстрелы РФ, есть разрушения – МИД Украины

"В результате ракетно-бомбовых ударов российской армии в Мариуполе было повреждено здание, в котором размещались Генеральное консульство Греции и офис специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также разрушены помещения почетных консульств Словении, Азербайджана и Албании в Харькове", – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что вооруженная атака России на помещения дипломатических миссий является грубым нарушением международного гуманитарного права, Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях. Украина приобщит факты разрушения помещений дипмиссий к искам против РФ в международных инстанциях, добавили авторы релиза.

"Призываем международное сообщество осудить Россию за варварские обстрелы гражданских объектов в Украине, в результате которых погибают и получают ранения гражданские люди, в том числе дети", – подчеркнули они.

Кроме того, 4 марта глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас сообщал, что в Киеве на зданиях посольств нашли метки, которые российские оккупанты ставят на объектах инфраструктуры и дорогах.