"Матери вынуждены бежать со своими детьми. Семьи разлучены". Дэвид Бекхэм рассказал фолловерам о ситуации в Украине после нападения России

Бекхэм: По мере того, как война в Украине продолжается уже вторую неделю, потребности семей обостряются Фото: davidbeckham / Instagram

"Матери вынуждены бежать со своими детьми. Семьи разлучены. Дети, покинувшие свои кровати, в одночасье становятся беженцами. По мере того, как война в Украине продолжается уже вторую неделю, потребности семей обостряются, 7,5 млн детей в настоящее время находятся в опасности", – заявил спортсмен.

Бекхэм призвал фолловеров присоединиться к нему и оказать финансовую поддержку жителям Украины, перечислив деньги на счета благотворительного фонда ЮНИСЕФ.