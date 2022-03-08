"Выражаем поддержку Зеленскому". Группа "Жадан і Собаки" убрала из сети политическую песню "Вова"

Первый куплет песни начинался со слов: "Був би цирк, а клоуни знайдуться. Я сам не вірив, що на мене поведуться", а в припеве речь идет о том, что некий "Вова купує квиток до Ростова". Музыканты подчеркивали, что все совпадения имен и геолокаций являются случайными, но слушатели подразумевали, что речь идет об украинском президенте Владимире Зеленском.
Спустя полтора года артисты объявили о поддержке Зеленскому.
"Друзья, "Жадан і Собаки" официально прощаются с песней о Вове, убираем ее с нашего канала на YouTube и выражаем поддержку президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому. Работаем на победу. А о следующих выборах поговорим потом", – написал коллектив.
Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованным 27 февраля, действия Зеленского в условиях российского вторжения в полной мере или преимущественно поддерживают 91% украинцев.
На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре 21 апреля за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.
Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.