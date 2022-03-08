Бульвар Шоубиз
 
08 марта, 2022
 
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"Выражаем поддержку Зеленскому". Группа "Жадан і Собаки" убрала из сети политическую песню "Вова"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Действия Зеленского в условиях российского вторжения в полной мере или преимущественно поддерживают 91% украинцев
Действия Зеленского в условиях российского вторжения в полной мере или преимущественно поддерживают 91% украинцев
Фото: EPA

Украинская "Жадан і Собаки" 8 марта в Facebook сообщила, что удалила из сети политическую песню "Вова", премьера которой состоялась осенью 2020 года. В день презентации музыканты говорили, что "песня посвящается взаимоотношениям власти и общества".

Первый куплет песни начинался со слов: "Був би цирк, а клоуни знайдуться. Я сам не вірив, що на мене поведуться", а в припеве речь идет о том, что некий "Вова купує квиток до Ростова". Музыканты подчеркивали, что все совпадения имен и геолокаций являются случайными, но слушатели подразумевали, что речь идет об украинском президенте Владимире Зеленском.

Спустя полтора года артисты объявили о поддержке Зеленскому.

"Друзья, "Жадан і Собаки" официально прощаются с песней о Вове, убираем ее с нашего канала на YouTube и выражаем поддержку президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому. Работаем на победу. А о следующих выборах поговорим потом", – написал коллектив.

https://www.facebook.com/ZhadanDogs/posts/507536934069112

Контекст:

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованным 27 февраля, действия Зеленского в условиях российского вторжения в полной мере или преимущественно поддерживают 91% украинцев.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре 21 апреля за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

Теги: война, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Жадан і Собаки
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