"Выражаем поддержку Зеленскому". Группа "Жадан і Собаки" убрала из сети политическую песню "Вова"

Действия Зеленского в условиях российского вторжения в полной мере или преимущественно поддерживают 91% украинцев Фото: EPA

Первый куплет песни начинался со слов: "Був би цирк, а клоуни знайдуться. Я сам не вірив, що на мене поведуться", а в припеве речь идет о том, что некий "Вова купує квиток до Ростова". Музыканты подчеркивали, что все совпадения имен и геолокаций являются случайными, но слушатели подразумевали, что речь идет об украинском президенте Владимире Зеленском.

Спустя полтора года артисты объявили о поддержке Зеленскому.

"Друзья, "Жадан і Собаки" официально прощаются с песней о Вове, убираем ее с нашего канала на YouTube и выражаем поддержку президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому. Работаем на победу. А о следующих выборах поговорим потом", – написал коллектив.