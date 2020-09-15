Бульвар Шоубиз
 
15 сентября, 2020
 
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"Був би цирк, а клоуни знайдуться". Группа "Жадан і Собаки" презентовала песню "Вова". Видео

Украинская группа "Жадан і Собаки" на своем канале в YouTube 15 сентября презентовала трек под названием "Вова". "Песня посвящается взаимоотношениям власти и общества", – говорится в релизе. Первый куплет песни начинается со слов: "Був би цирк, а клоуни знайдуться. Я сам не вірив, що на мене поведуться", а в припеве речь идет о том, что некий "Вова купує квиток до Ростова". Музыканты подчеркнули, что все совпадения имен и геолокаций являются случайными.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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"Жадан і Собаки" посвятили песню "Вова" отношениям власти и общества
"Жадан і Собаки" посвятили песню "Вова" отношениям власти и общества
Фото: Жадан і Собаки / Facebook

видео

Видео: Жадан і Собаки / YouTube
Теги: видео, политика, Жадан і Собаки, ролик
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