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"Купує квиток до Ростова". Группа "Жадан и Собаки" представляет политическую песню "Вова". Трансляция

15 сентября в 11.00 музыкальная группа "Жадан и Собаки" представляет новую песню "Вова", которую называет "острополитической". Трансляцию премьеры ведет YouTube-канал НВ. Издание отмечает, что в песне есть строка: "Вова купує квиток до Ростова". Во время премьеры проведут пресс-конференцию с участием писателя и музыканта Сергея Жадана, а также журналистов.

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Видео: НВ / YouTube
Теги: музыка, Сергей Жадан, Ростов, Алеся Бацман, трансляция, журналисты, премьеры, пресс-конференция, музыкант, Жадан і Собаки
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