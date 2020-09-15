"Купує квиток до Ростова". Группа "Жадан и Собаки" представляет политическую песню "Вова". Трансляция
15 сентября в 11.00 музыкальная группа "Жадан и Собаки" представляет новую песню "Вова", которую называет "острополитической". Трансляцию премьеры ведет YouTube-канал НВ. Издание отмечает, что в песне есть строка: "Вова купує квиток до Ростова". Во время премьеры проведут пресс-конференцию с участием писателя и музыканта Сергея Жадана, а также журналистов.
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