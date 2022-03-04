В Киеве на зданиях посольств нашли метки российских оккупантов – Маасикас

"Впереди еще "дипломатические жертвы"? Подобные метки были обнаружены не на одном здании дипломатической миссии в Киеве", – написал он и опубликовал фото меток.
Позже Маасикас добавил, что ему после публикации этого сообщения написали десятки людей, которые указали, что такие метки также используются для обычного строительства и геодезических работ.
"Верно. Но эти конкретные маркеры появились за последние один – два дня. Угадайте: сколько строительных, геодезических работ ведется в Киеве с 24 февраля?" – подчеркнул он.
I have by now received dozens of replies to this tweet saying these markers are also used for normal construction, geodetic works. Right. But these particular markers have appeared over the last 1-2 days. Guess how much construction, geodetic work goes on in Kyiv since 24.02?— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 3, 2022
Для информирования о метках киберполиция создала в Telegram специальный бот @ukraine_avanger_bot. Мининфраструктуры призывало уничтожать их.
На фоне угрозы вторжения России ряд западных стран эвакуировали свои посольства во Львов, дипмиссии европейских стран еще 14 февраля продолжали работать в Киеве. Обращение к украинцам 3 марта Маасикас записал уже в польском Жешуве. Там сейчас работает представительство ЕС в Украине, сказал дипломат.
I have by now received dozens of replies to this tweet saying these markers are also used for normal construction, geodetic works. Right. But these particular markers have appeared over the last 1-2 days. Guess how much construction, geodetic work goes on in Kyiv since 24.02?— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 3, 2022
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок.
По информации президента Украины Владимира Зеленского, потери оккупантов по состоянию на 2 марта составили около 9000 человек. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину бизнесменов, чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT.