В Киеве на зданиях посольств нашли метки российских оккупантов – Маасикас

Такие метки появились на зданиях "не одной дипмиссии в Киеве" в последние один – два дня, сообщил посол ЕС Фото: Matti Maasikas / Twitter

"Впереди еще "дипломатические жертвы"? Подобные метки были обнаружены не на одном здании дипломатической миссии в Киеве", – написал он и опубликовал фото меток.

Позже Маасикас добавил, что ему после публикации этого сообщения написали десятки людей, которые указали, что такие метки также используются для обычного строительства и геодезических работ.

"Верно. Но эти конкретные маркеры появились за последние один – два дня. Угадайте: сколько строительных, геодезических работ ведется в Киеве с 24 февраля?" – подчеркнул он.

I have by now received dozens of replies to this tweet saying these markers are also used for normal construction, geodetic works. Right. But these particular markers have appeared over the last 1-2 days. Guess how much construction, geodetic work goes on in Kyiv since 24.02? — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 3, 2022

Для информирования о метках киберполиция создала в Telegram специальный бот @ukraine_avanger_bot. Мининфраструктуры призывало уничтожать их.

На фоне угрозы вторжения России ряд западных стран эвакуировали свои посольства во Львов, дипмиссии европейских стран еще 14 февраля продолжали работать в Киеве. Обращение к украинцам 3 марта Маасикас записал уже в польском Жешуве. Там сейчас работает представительство ЕС в Украине, сказал дипломат.