С начала вторжения России в Украине погиб 61 ребенок – Денисова

Неизвестной сегодня остается судьба 55 детей в доме ребенка города Ворзеля Киевской области.

В Мариуполе впервые за десятки лет – и впервые, вероятно, со времен вторжения нацистов – от обезвоживания умерла шестилетняя девочка. Спасатели извлекли ее из-под завалов дома.

Вчера, 8 марта, в городе Малин Житомирской области на улице Вокзальной в результате авиационного удара разрушены семь частных одноэтажных жилых домов, погибли пять человек, из них двое детей 2021 года рождения.

"Такие действия вооруженных сил Российской Федерации представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, нарушают основополагающие права детей – право на жизнь и охрану здоровья", – заявила Денисова.