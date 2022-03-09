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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский отреагировал на удар РФ по роддому в Мариуполе: Сколько еще мир будет соучастником? Закройте небо!

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Зеленский: Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство!
Зеленский: Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство!
Фото: president.gov.ua

В Мариуполе 9 марта под прямой удар российских бомб попал роддом, под завалами оказались дети и взрослые, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.

"Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно остановите убийства! Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность", – написал он и опубликовал видео, снятое внутри разрушенного здания.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/996844344546764/

В горсовете сообщали, что российские самолеты сбросили бомбы на детскую больницу в Мариуполе. Разрушения колоссальные, число жертв и пострадавших пока неизвестно, говорилось в релизе. Позже советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал, что речь о детской больнице и роддоме. Он также опубликовал видео с места происшествия.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек.

Бои за город идут с начала российского вторжения. 6 марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали засыпать авиабомбами, "Градами" и бить из гаубиц по мирным жилым кварталам.

Он подчеркнул, что, если в первые пять дней войны в Мариуполе жертвы (раненые и убитые) "измерялась десятками и единицами", на восьмой день – сотнями, "то сейчас уже, к сожалению, тысячами". При этом мэр Мариуполя уточнил, что точно может говорить о тысячах раненых жителей, а подсчитать погибших пока невозможно.

Городские власти несколько дней просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, говорил Бойченко 8 марта вечером.

Эвакуация была запланирована на 5 марта, но, по словам вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, оккупанты сорвали договоренности о режиме тишины и вели обстрел из тяжелого вооружения. Эвакуировать жителей в этот день не удалось.

8 марта заработал согласованный с Россией гуманитарный коридор в направлении Запорожье – Мариуполь, в город отправились грузовики с гуманитарной помощью и автобусы, на которых планировали эвакуировать жителей Мариуполя, но оккупанты его обстрелялиСегодня "зеленый коридор" снова должен был открыться. Пока неизвестно, удалось ли из осажденного города вывезти людей.

Зеленский 6 марта присвоил Мариуполю звание "Город-герой"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, больница, роддом, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Кирилл Тимошенко
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