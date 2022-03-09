Зеленский отреагировал на удар РФ по роддому в Мариуполе: Сколько еще мир будет соучастником? Закройте небо!

Зеленский: Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Фото: president.gov.ua

"Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно остановите убийства! Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность", – написал он и опубликовал видео, снятое внутри разрушенного здания.

В горсовете сообщали, что российские самолеты сбросили бомбы на детскую больницу в Мариуполе. Разрушения колоссальные, число жертв и пострадавших пока неизвестно, говорилось в релизе. Позже советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал, что речь о детской больнице и роддоме. Он также опубликовал видео с места происшествия.

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