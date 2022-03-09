В минобороны РФ впервые признали, что в Украине воюют срочники

По версии российского оборонного ведомства, "к сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия" солдат срочной службы в частях российских войск, но практически все они якобы уже выведены с территории Украины.
"Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группой нацбатальонов. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены", – сказал Конашенков.
Он заверил, что "предпринимаются исчерпывающие меры" по недопущению срочников в районы боевых действий и освобождению попавших в плен.
Какие именно "нацбатальоны" Конашенков имеет в виду, непонятно. Добровольческие батальоны вошли в состав ВСУ или МВД еще в 2015 году. Но в России называют так и батальоны территориальной обороны (также подчиняющиеся ВСУ).
Война России против Украины. Главное
"Комитет солдатских матерей" РФ сообщал российским СМИ, в частности "Таким делам", что солдат срочной службы российских вооруженных сил массово переводят на контрактную службу и отправляют к границе с Украиной.
С самого начала войны в РФ это отрицали, а лично президент РФ Владимир Путин заявлял, что в Украине российских "призывников нет ни одного".
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским адвокатом Марком Фейгиным говорил 6 марта, что среди пленных российских военных не менее 300 – именно солдаты срочной службы, "срочники – срочнее некуда". "Их хватает здесь, их убитыми очень много. Такое впечатление, что на основные направления бросили как раз срочников", – сказал он.
Всего, по данным украинских властей, потери личного состава российской стороны превысили 12 тыс. человек (речь идет об убитых, раненых и взятых в плен). Также уничтожены 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет и другая техника.
Арестович 9 марта сообщил, что украинские военные в ходе боевых действий несут потери, но "намного, намного меньшие", чем российские оккупанты.
По данным американской разведки, за 13 дней войны Россия потеряла от 8% до 10% военного имущества, которое она использовала для вторжения; украинские военные потеряли такой же процент своего имущества.