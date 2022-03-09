В минобороны РФ впервые признали, что в Украине воюют срочники

Конашенков заявил, что практически все срочники якобы уже выведены с территории Украины Скриншот: РИА Новости / Telegram

По версии российского оборонного ведомства, "к сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия" солдат срочной службы в частях российских войск, но практически все они якобы уже выведены с территории Украины.

"Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группой нацбатальонов. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены", – сказал Конашенков.

Он заверил, что "предпринимаются исчерпывающие меры" по недопущению срочников в районы боевых действий и освобождению попавших в плен.

Какие именно "нацбатальоны" Конашенков имеет в виду, непонятно. Добровольческие батальоны вошли в состав ВСУ или МВД еще в 2015 году. Но в России называют так и батальоны территориальной обороны (также подчиняющиеся ВСУ).

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