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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В минобороны РФ впервые признали, что в Украине воюют срочники

Конашенков заявил, что практически все срочники якобы уже выведены с территории Украины
Конашенков заявил, что практически все срочники якобы уже выведены с территории Украины
Скриншот: РИА Новости / Telegram

В министерстве обороны России 9 марта впервые официально признали, что на территории Украины воюют в том числе солдаты срочной службы. Брифинг официального представителя ведомства Игоря Конашенкова опубликовало российское госагентство "РИА Новости".

По версии российского оборонного ведомства, "к сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия" солдат срочной службы в частях российских войск, но практически все они якобы уже выведены с территории Украины. 

"Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группой нацбатальонов. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены", – сказал Конашенков.

Он заверил, что "предпринимаются исчерпывающие меры" по недопущению срочников в районы боевых действий и освобождению попавших в плен.

Какие именно "нацбатальоны" Конашенков имеет в виду, непонятно. Добровольческие батальоны вошли в состав ВСУ или МВД еще в 2015 году. Но в России называют так и батальоны территориальной обороны (также подчиняющиеся ВСУ). 

Война России против Украины. Главное

Контекст:

"Комитет солдатских матерей" РФ сообщал российским СМИ, в частности "Таким делам", что солдат срочной службы российских вооруженных сил массово переводят на контрактную службу и отправляют к границе с Украиной.

С самого начала войны в РФ это отрицали, а лично президент РФ Владимир Путин заявлял, что в Украине российских "призывников нет ни одного".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским адвокатом Марком Фейгиным говорил 6 марта, что среди пленных российских военных не менее 300 – именно солдаты срочной службы, "срочники – срочнее некуда". "Их хватает здесь, их убитыми очень много. Такое впечатление, что на основные направления бросили как раз срочников", – сказал он. 

Всего, по данным украинских властей, потери личного состава российской стороны превысили 12 тыс. человек (речь идет об убитых, раненых и взятых в плен). Также уничтожены 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет и другая техника.

Арестович 9 марта сообщил, что украинские военные в ходе боевых действий несут потери, но "намного, намного меньшие", чем российские оккупанты.

По данным американской разведки, за 13 дней войны Россия потеряла от 8% до 10% военного имущества, которое она использовала для вторжения; украинские военные потеряли такой же процент своего имущества.

Теги: Россия, пленные, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, Игорь Конашенков
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