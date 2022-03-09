Иноземцев: Российские олигархи в глубоком шоке, война им не была нужна

"Есть определенные сигналы относительно того, что они думают. Они, конечно, находятся в глубоком шоке после 24 числа. Потому что, объективно говоря, эта война не была нужна никому из них. Да вообще никому не была нужна, кроме Владимира Владимировича", – сказал эксперт.

Он отметил, что российские олигархи пострадали в первую очередь потому, что значительная часть их бумажного состояния "происходила из районов капитализаций их компаний, а сейчас она близка к нулю".

"То есть фактически они остались один на один со своими реальными активами – металлургическими предприятиями, торговыми сетями, недвижимостью и другими активами в России, которые могут быть в любой момент изъяты. Они полностью находятся под контролем Путина. На Западе они получили мощные санкции, [но при этом они] конечно, катастрофически боятся Путина. Совещание 24 числа четко говорило бизнесу о том, что деньги с Запада, если они там остались, надо уводить, потому что "там вас раскулачат, а здесь мы типа с вами договоримся". Но как они договорятся – большой вопрос. Разочарование в этой среде огромное, никаких выгод возможных и ничего хорошего впереди не ждут", – считает Иноземцев.

По его мнению, санкции Запада не оставили российским олигархам альтернативы, теперь они еще больше связаны с Путиным.

"Я думаю, удар Запада по российским олигархам – я об этом говорил и повторяю – не очень рациональный метод, просто потому, что эти люди не являются фанатическими сторонниками Путина. Те, кто ими являлся, и те, кто создал свои состояния исключительно на путинских связях, были под санкциями с 2014 года. Вот когда сейчас этот круг расширяется, фактически Запад зажимает этих людей в состояние, что им некуда абсолютно бежать, и по большому счету, подвигает их к Путину", – сказал экономист.

Он подчеркнул, что олигархам происходящее "очень не нравится", но в России они уже давно не имеют существенного влияния на политические процессы.

"Я не знаток украинской политической жизни, но российская система такова, что за последние 10 лет роль олигархата стремительно сократилась в любых политических процессах. Да, это богатые люди, они могут влиять на Путина в случае, если речь идет о получении каких-то контактов, какой-то собственности, каких-то бизнес-сделок в России, в ответ на это они финансируют его партию, его проекты, может быть, какие-то другие целевые программы. Но влиять на политику они абсолютно не могут. Доступа к Путину с тем, чтобы на него воздействовать, они точно не имеют. Поэтому в данном случае им остается только видеть, как их состояние гибнет, бизнес может быть остановлен и национализирован. Но если речь идет о давлении, о перевороте, о бунте, о еще каком-то процессе, то мне кажется, что на олигархов уповать не следует", – сказал Иноземцев.

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