ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Иноземцев: Российские олигархи в глубоком шоке, война им не была нужна

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Иноземцев: В РФ олигархи полностью находятся под контролем Путина
Иноземцев: В РФ олигархи полностью находятся под контролем Путина
Скриншот: UKRLIFE.TV / YouTube

Российские олигархи недовольны войной России против Украины и введенными после этого санкциями, но реально повлиять на президента РФ Владимира Путина они не могут. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский экономист, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев.

"Есть определенные сигналы относительно того, что они думают. Они, конечно, находятся в глубоком шоке после 24 числа. Потому что, объективно говоря, эта война не была нужна никому из них. Да вообще никому не была нужна, кроме Владимира Владимировича", – сказал эксперт.

Он отметил, что российские олигархи пострадали в первую очередь потому, что значительная часть их бумажного состояния "происходила из районов капитализаций их компаний, а сейчас она близка к нулю".

"То есть фактически они остались один на один со своими реальными активами  металлургическими предприятиями, торговыми сетями, недвижимостью и другими активами в России, которые могут быть в любой момент изъяты. Они полностью находятся под контролем Путина. На Западе они получили мощные санкции, [но при этом они] конечно, катастрофически боятся Путина. Совещание 24 числа четко говорило бизнесу о том, что деньги с Запада, если они там остались, надо уводить, потому что "там вас раскулачат, а здесь мы типа с вами договоримся". Но как они договорятся  большой вопрос. Разочарование в этой среде огромное, никаких выгод возможных и ничего хорошего впереди не ждут", – считает Иноземцев.

По его мнению, санкции Запада не оставили российским олигархам альтернативы, теперь они еще больше связаны с Путиным.

"Я думаю, удар Запада по российским олигархам – я об этом говорил и повторяю – не очень рациональный метод, просто потому, что эти люди не являются фанатическими сторонниками Путина. Те, кто ими являлся, и те, кто создал свои состояния исключительно на путинских связях, были под санкциями с 2014 года. Вот когда сейчас этот круг расширяется, фактически Запад зажимает этих людей в состояние, что им некуда абсолютно бежать, и по большому счету, подвигает их к Путину", – сказал экономист. 

Он подчеркнул, что олигархам происходящее "очень не нравится", но в России они уже давно не имеют существенного влияния на политические процессы. 

"Я не знаток украинской политической жизни, но российская система такова, что за последние 10 лет роль олигархата стремительно сократилась в любых политических процессах. Да, это богатые люди, они могут влиять на Путина в случае, если речь идет о получении каких-то контактов, какой-то собственности, каких-то бизнес-сделок в России, в ответ на это они финансируют его партию, его проекты, может быть, какие-то другие целевые программы. Но влиять на политику они абсолютно не могут. Доступа к Путину с тем, чтобы на него воздействовать, они точно не имеют. Поэтому в данном случае им остается только видеть, как их состояние гибнет, бизнес может быть остановлен и национализирован. Но если речь идет о давлении, о перевороте, о бунте, о еще каком-то процессе, то мне кажется, что на олигархов уповать не следует", – сказал Иноземцев. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouYube
Контекст:

В феврале – марте 2022 года, после вторжения России в Украину, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против крупных российских бизнесменов.

Под санкции Евросоюза, в частности, попали самый богатый бизнесмен России, владелец "Северстали" Алексей Мордашов (по данным Forbes, его состояние – $29,1 млрд), миллиардеры Алишер Усманов ($18,4 млрд, 7-е место в рейтинге Forbes), Михаил Фридман ($15,5, 11-е место), Петр Авен ($5,3 млрд, 30-е место), глава "Роснефти" Игорь Сечин. 

Великобритания ввела санкции против Усманова и председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова. По данным британским властей, совокупная стоимость их состояния составляет $19 млрд.

США наложили полный пакет санкций на Усманова, Шувалова, бизнесменов Аркадия Ротенберга ($2,9 млрд, 52-е место), Бориса Ротенберга ($1,2 млрд, 106-е место) и Евгения Пригожина, главу государственной компании "Транснефть" Николая Токарева, генерального директора государственной корпорации "Ростех" Сергея Чемезова и членов их семей. Дополнительно США наложили визовые ограничения на 19 бизнесменов, 47 членов их семей и близких партнеров.

Президент США Джо Байден заявил, что министерство юстиции страны начнет расследование преступлений, совершенных российскими олигархами. "Мы объединяемся с нашими европейскими союзниками, чтобы найти и захватить ваши яхты, ваши роскошные апартаменты, ваши частные самолеты", – пообещал Байден.

Из-за введения санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156‑метровую яхту Усманова, яхты Сечина и Мордашова

После нападения России на Украину только несколько российских бизнесменов призвали прекратить боевые действия, среди них ФридманОлег Тиньков ($4,7 млрд, 32-е место) и Олег Дерипаска ($3,8 млрд, 37-е место).

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, бизнес, агрессия, Алеся Бацман, олигархи, российская агрессия, война России против Украины, Владислав Иноземцев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями
  "Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями
"Мы любим вас, мы гордимся вами. Мы с вами". Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев обратились к украинским медикам и военным
"Мы любим вас, мы гордимся вами. Мы с вами". Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев обратились к украинским медикам и военным
"Стань его берцами, которые приведут нас к победе над тьмой". Известные актрисы записали молитву об украинских воинах. Видео
"Стань его берцами, которые приведут нас к победе над тьмой". Известные актрисы записали молитву об украинских воинах. Видео
"Оказалось, нормальный такой батя был. У него болело за Украину". Клопотенко рассказал, как изменилось его отношение к творчеству Шевченко
"Оказалось, нормальный такой батя был. У него болело за Украину". Клопотенко рассказал, как изменилось его отношение к творчеству Шевченко
Осадчая: Тарас Григорьевич, вы бы гордились нашими воинами, нашими людьми
Осадчая: Тарас Григорьевич, вы бы гордились нашими воинами, нашими людьми
"Слава ВСУ!" Федишин показала, как вместе с детьми плетет маскировочные сетки для украинской армии
"Слава ВСУ!" Федишин показала, как вместе с детьми плетет маскировочные сетки для украинской армии
Стинг отказался от концертов для российских олигархов и всех, кто связан с режимом Путина
Стинг отказался от концертов для российских олигархов и всех, кто связан с режимом Путина
"Слава Україні!" Пономарев показал, как попугай поднял украинский флаг на флагшток. Видео
"Слава Україні!" Пономарев показал, как попугай поднял украинский флаг на флагшток. Видео
"Сговор, замешанный на подлости". Макаревич высказался о войне РФ против Украины и показал, как выглядит "голубь войны"
"Сговор, замешанный на подлости". Макаревич высказался о войне РФ против Украины и показал, как выглядит "голубь войны"
  Панеттьери создала фонд помощи украинским военным
  Панеттьери создала фонд помощи украинским военным
"Держитесь! Мир с вами! Женщины могут все!" Куриленко обратилась к украинкам
"Держитесь! Мир с вами! Женщины могут все!" Куриленко обратилась к украинкам
Проживающая в Киеве российская ведущая Лазарева заявила, что у нее нет надежды на возвращение в РФ
Проживающая в Киеве российская ведущая Лазарева заявила, что у нее нет надежды на возвращение в РФ
"Укрывал детей от пуль российских орков". Раскрыты подробности гибели актера Паши Ли
"Укрывал детей от пуль российских орков". Раскрыты подробности гибели актера Паши Ли
Голди Хоун о нападении РФ на Украину: Разрывается сердце, когда слышу, что женщинам приходится рожать в бомбоубежищах
Голди Хоун о нападении РФ на Украину: Разрывается сердце, когда слышу, что женщинам приходится рожать в бомбоубежищах
84-летняя Роговцева: Я волонтерю дома. Ребята приходят мыться, стирать. Я им отдаю уже чистое белье
84-летняя Роговцева: Я волонтерю дома. Ребята приходят мыться, стирать. Я им отдаю уже чистое белье
"Раньше любила Спирс, а сейчас люблю Rammstein". Линдеманн в Берлине помог беженкам из Украины
"Раньше любила Спирс, а сейчас люблю Rammstein". Линдеманн в Берлине помог беженкам из Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева с четырьмя детьми от Путина прячется в Швейцарии – СМИ (49982)
2
Галкин, против которого в РФ ведут травлю: Имею право на свое мнение, даже если оно государству не нравится (20859)
3
"Покажите это российским матерям". Зеленская показала детей, убитых российскими военными (20527)
4
Российский кинокритик Долин: Никакой России больше нет. Россия – курица с отрубленной головой (18968)
5
"Они и есть настоящие мужики, а не то обосранное, которое убегает в багажниках за границу". Мозговая прокомментировала возвращение граждан, покинувших Украину (14841)
6
"Нашим женщинам открыточка не испортит настроение". Художник Журавель показал, как Путин поздравляет женщин РФ с 8 марта возле "груза 200" (12707)
7
"Не понимаю, как это можно простить". Полякова заявила, что российские оккупанты расстреляли подругу ее дочери (12227)
8
"Сговор, замешанный на подлости". Макаревич высказался о войне РФ против Украины и показал, как выглядит "голубь войны" (11888)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS