Украинские военные несут потери, но гораздо меньшие, чем у врага – Арестович

Количество погибших и раненых с украинской стороны Арестович не уточнил.
Он сообщил также, что активных действий российский агрессор этой ночью не проводил.
"Он использует паузу для перегруппировки, накопления сил и попыток работать по тем направлениям, которые определены у них как главные – Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев", – сообщил Арестович.
По его словам украинские военные наносят противнику мощные артиллерийские и авиационные удары, не давая ему продвигаться.
Советник главы ОП отметил, что россияне, не добившись успеха на военном фронте, переносят основные усилия в информационно-психологическое пространство.
"Кстати, наши специалисты выявили, что большая часть информации, которую они подают про уничтоженную украинскую технику – это уничтоженная техника российских войск, которую они снимают или подают в таком ракурсе, что якобы это несут потери ВСУ", – рассказал Арестович.
По данным украинских властей, потери личного состава российской стороны превысили 12 тыс. человек (речь идет об убитых, раненых и взятых в плен). Также уничтожены 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет и другая техника.
Точное количество жертв российской агрессии в Украине пока неизвестно. 8 марта ООН сообщала о 474 убитых и 861 раненом мирном жителе – с оговоркой, что реальные цифры выше, поскольку информация из мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения еще ожидают подтверждения.
В Минобороны Украины 8 марта подтвердили информацию о более чем 400 убитых и более чем 800 раненых мирных гражданах, также отметив, что эти данные точно не полны.
При этом только в Харькове, по данным региональной полиции на 8 марта, погибли 263 человека, из которых 170 – мирных граждан. В находящемся в осаде Мариуполе местные власти 9 марта сообщили о минимум 1170 погибших мирных жителях.
Известно, что с начала вторжения РФ в Украину погиб 41 ребенок, 76 ранены.
О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.