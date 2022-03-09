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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные несут потери, но гораздо меньшие, чем у врага – Арестович

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Арестович рассказал, что в РФ показывают фото уничтоженной российской техники, выдавая ее за украинскую
Арестович рассказал, что в РФ показывают фото уничтоженной российской техники, выдавая ее за украинскую
Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины и силы территориальной обороны несут потери, но "намного, намного меньшие", чем российские оккупанты, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом он сказал 9 марта на брифинге, который ОП транслировал в Facebook.

Количество погибших и раненых с украинской стороны Арестович не уточнил.

Он сообщил также, что активных действий российский агрессор этой ночью не проводил.

"Он использует паузу для перегруппировки, накопления сил и попыток работать по тем направлениям, которые определены у них как главные – Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев", – сообщил Арестович.

По его словам украинские военные наносят противнику мощные артиллерийские и авиационные удары, не давая ему продвигаться. 

Советник главы ОП отметил, что россияне, не добившись успеха на военном фронте, переносят основные усилия в информационно-психологическое пространство. 

"Кстати, наши специалисты выявили, что большая часть информации, которую они подают про уничтоженную украинскую технику – это уничтоженная техника российских войск, которую они снимают или подают в таком ракурсе, что якобы это несут потери ВСУ", – рассказал Арестович. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1485797175169102/

Контекст:

По данным украинских властей, потери личного состава российской стороны превысили 12 тыс. человек (речь идет об убитых, раненых и взятых в плен). Также уничтожены 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет и другая техника.

Точное количество жертв российской агрессии в Украине пока неизвестно. 8 марта ООН сообщала о 474 убитых и 861 раненом мирном жителе – с оговоркой, что реальные цифры выше, поскольку информация из мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения еще ожидают подтверждения.

В Минобороны Украины 8 марта подтвердили информацию о более чем 400 убитых и более чем 800 раненых мирных гражданах, также отметив, что эти данные точно не полны.

При этом только в Харькове, по данным региональной полиции на 8 марта, погибли 263 человека, из которых 170 – мирных граждан. В находящемся в осаде Мариуполе местные власти 9 марта сообщили о минимум 1170 погибших мирных жителях

Известно, что с начала вторжения РФ в Украину погиб 41 ребенок, 76 ранены

О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Теги: Алексей Арестович, жертвы, война России против Украины, погибшие, потери России, погибшие российские военные
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