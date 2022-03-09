Украинские военные несут потери, но гораздо меньшие, чем у врага – Арестович

Арестович рассказал, что в РФ показывают фото уничтоженной российской техники, выдавая ее за украинскую Фото: president.gov.ua

Количество погибших и раненых с украинской стороны Арестович не уточнил.

Он сообщил также, что активных действий российский агрессор этой ночью не проводил.

"Он использует паузу для перегруппировки, накопления сил и попыток работать по тем направлениям, которые определены у них как главные – Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев", – сообщил Арестович.

По его словам украинские военные наносят противнику мощные артиллерийские и авиационные удары, не давая ему продвигаться.

Советник главы ОП отметил, что россияне, не добившись успеха на военном фронте, переносят основные усилия в информационно-психологическое пространство.

"Кстати, наши специалисты выявили, что большая часть информации, которую они подают про уничтоженную украинскую технику – это уничтоженная техника российских войск, которую они снимают или подают в таком ракурсе, что якобы это несут потери ВСУ", – рассказал Арестович.