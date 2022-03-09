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Джонсон после авиаудара РФ по роддому в Мариуполе пообещал привлечь Путина к ответственности

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Великобритания изучает возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов, отметил Джонсон
Великобритания изучает возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов, отметил Джонсон
Фото: EPA

Великобритания рассмотрит возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов РФ. Об этом 9 марта в Twitter сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Глава правительства Соединенного Королевства отреагировал на авиаудар РФ по роддому и детской больнице в Мариуполе (Донецкая область). По предварительным данным, ранения получили 17 человек – персонал и роженицы, относительно жертв "пока цифра остается на нуле", рассказал глава Донецкой областной госадминистрации – начальник военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Мало что может быть более порочным, чем нападение на уязвимых и беззащитных. Великобритания изучает возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов, и мы привлечем [президента РФ Владимира] Путина к ответственности за его ужасные преступления", – написал Джонсон.

По словам главы МИД Великобритании Лиз Трасс, Соединенное Королевство поставит Украине системы ПВО. Об этом Трасс сказала 9 марта в Вашингтоне в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, ее цитирует CNN.

Трасс отметила, что "лучший способ защитить небо — это противовоздушное вооружение, которое Великобритания сейчас поставит Украине".

Президент Владимир Зеленский после авиаудара в Мариуполе в очередной раз призвал мир "немедленно закрыть небо" над Украиной, чтобы остановить убийства граждан.

"Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность", – написал он и опубликовал видео, снятое внутри разрушенного здания роддома, под завалами которого оказались дети и взрослые.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

После массированных авиаобстрелов украинских городов российскими военнослужащими Украина призвала западных союзников закрыть небо над страной. 4 марта состоялась внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО, в ней принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, он призвал Североатлантический альянс "действовать сейчас". "Не дайте Путину превратить Украину в Сирию", – обратился он к членам НАТО. 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи сказал, что НАТО не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной, так как не хочет распространять войну за пределы страны. "Единственный способ обеспечить бесполетную зону – отправить истребители НАТО в воздушное пространство Украины и обеспечивать бесполетную зону, сбивая российские самолеты. Это может вылиться в полномасштабную войну в Европе, в которую будут вовлечены еще больше стран, и это приведет к еще большим страданиям", – сказал Столтенберг. Подобное заявление сделал и Блинкен

Зеленский раскритиковал решение Альянса и назвал состоявшийся саммит "слабым" и "растерянным". "Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один. Все разведки стран НАТО прекрасно знают о планах врага. Они также подтвердили, что Россия хочет продолжить наступление... Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО намеренно принял решение не закрывать небо над Украиной!" – возмутился Зеленский.

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