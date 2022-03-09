Джонсон после авиаудара РФ по роддому в Мариуполе пообещал привлечь Путина к ответственности

Глава правительства Соединенного Королевства отреагировал на авиаудар РФ по роддому и детской больнице в Мариуполе (Донецкая область). По предварительным данным, ранения получили 17 человек – персонал и роженицы, относительно жертв "пока цифра остается на нуле", рассказал глава Донецкой областной госадминистрации – начальник военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Мало что может быть более порочным, чем нападение на уязвимых и беззащитных. Великобритания изучает возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов, и мы привлечем [президента РФ Владимира] Путина к ответственности за его ужасные преступления", – написал Джонсон.

There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless.



The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes. #PutinMustFail https://t.co/JBuvB78HVC — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 9, 2022

По словам главы МИД Великобритании Лиз Трасс, Соединенное Королевство поставит Украине системы ПВО. Об этом Трасс сказала 9 марта в Вашингтоне в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, ее цитирует CNN.

Трасс отметила, что "лучший способ защитить небо — это противовоздушное вооружение, которое Великобритания сейчас поставит Украине".

Президент Владимир Зеленский после авиаудара в Мариуполе в очередной раз призвал мир "немедленно закрыть небо" над Украиной, чтобы остановить убийства граждан.

"Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность", – написал он и опубликовал видео, снятое внутри разрушенного здания роддома, под завалами которого оказались дети и взрослые.

Война России против Украины. Главное