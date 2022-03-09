Последствия авиаудара по Мариуполю: разрушены роддом и детская больница, 17 человек ранены. Фото и видео

Запись комментария он обнародовал в Facebook.
"Сейчас подтверждены 17 раненых среди персонала и рожениц. По деткам пока, слава богу, – и я надеюсь, что такая цифра и останется, – это ноль подтвержденных [раненых]. Относительно жертв пока цифра также остается на нуле", – сказал Кириленко.
Он отметил, что число погибших за две недели вторжения назвать сложно, так как связи с Мариуполем практически нет. По его данным на утро 9 марта, число жертв среди гражданского населения составило 1207 человек погибшими. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики со ссылкой на заместителя городского головы Сергея Орлова сообщал сегодня о 1170 погибших мирных жителях.
Авиаудар по Мариуполю российские оккупанты совершили сегодня. Авиабомбы сбросили с самолетов на детскую больницу и роддом, которые расположены рядом, а также в центре города, сообщали в Нацполиции. Правоохранители квалифицировали событие по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Еще фото из Мариуполя, в том числе кадры последствий удара по больнице, опубликовал в Facebook фотограф Евгений Малолетка.
Кириленко опубликовал видео последствий удара.
"Цензор.НЕТ" предполагает, что воронку, глубина которой превышает рост человека, оставила неуправляемая фугасная бомба.
Также видео, на которых видны последствия обстрелов, пресс-служба Мариупольского горсовета опубликовала в Telegram.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек.
Бои за город идут с начала российского вторжения. 6 марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали засыпать его авиабомбами, бить "Градами" и из гаубиц по мирным жилым кварталам.
Он подчеркнул, что если в первые пять дней войны в Мариуполе жертвы (раненые и убитые) "измерялась десятками и единицами", на восьмой день – сотнями, "то сейчас уже, к сожалению, тысячами". При этом мэр Мариуполя уточнил, что точно может говорить о тысячах раненых жителей, а подсчитать погибших пока невозможно.
Городские власти несколько дней просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, говорил Бойченко 8 марта вечером.
Попытки эвакуации из Мариуполя были запланированы на 5-е, 6-е, 7-е, 8 марта – все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора, сообщали местные власти и вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Сегодня "зеленый коридор" снова должен был открыться, но вывезти людей, как и доставить в город гуманитарную помощь, пока не удалось, говорил вечером генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков.