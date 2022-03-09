Последствия авиаудара по Мариуполю: разрушены роддом и детская больница, 17 человек ранены. Фото и видео

Данных о погибших в результате авиаудара по больнице и роддому пока нет Фото: Національна поліція України / Telegram

Запись комментария он обнародовал в Facebook.

"Сейчас подтверждены 17 раненых среди персонала и рожениц. По деткам пока, слава богу, – и я надеюсь, что такая цифра и останется, – это ноль подтвержденных [раненых]. Относительно жертв пока цифра также остается на нуле", – сказал Кириленко.

Он отметил, что число погибших за две недели вторжения назвать сложно, так как связи с Мариуполем практически нет. По его данным на утро 9 марта, число жертв среди гражданского населения составило 1207 человек погибшими. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики со ссылкой на заместителя городского головы Сергея Орлова сообщал сегодня о 1170 погибших мирных жителях.

Авиаудар по Мариуполю российские оккупанты совершили сегодня. Авиабомбы сбросили с самолетов на детскую больницу и роддом, которые расположены рядом, а также в центре города, сообщали в Нацполиции. Правоохранители квалифицировали событие по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Еще фото из Мариуполя, в том числе кадры последствий удара по больнице, опубликовал в Facebook фотограф Евгений Малолетка.

Кириленко опубликовал видео последствий удара.

"Цензор.НЕТ" предполагает, что воронку, глубина которой превышает рост человека, оставила неуправляемая фугасная бомба.

Также видео, на которых видны последствия обстрелов, пресс-служба Мариупольского горсовета опубликовала в Telegram.