Гендиректор "Метинвеста": Мы четвертый день пытаемся доставить помощь в Мариуполь, но "зеленых коридоров" нет

По его словам, все бомбоубежища на предприятиях группы "Метинвест" Рината Ахметова были обеспечены водой, провизией и вещами первой необходимости еще до активной фазы войны.
"Но с начала бомбежек города, которые, к сожалению, до сих пор идут, мы открыли наши бомбоубежища не только для работников, но и для всех горожан. Сейчас вода и еда, которую мы запасли, подходят к концу. Поэтому очень критично организовать гуманитарную помощь в Мариуполь”, – подчеркнул Рыженков.
Он рассказал, что компания "Метинвест" уже сформировала колонны гуманитарной помощи и предоставила автобусы, которые готовы направиться в Мариуполь.
"К сожалению, сейчас солдаты РФ не дают им проехать, хотя на высшем уровне подтверждается создание гуманитарных коридоров, но мы уже четвертый день пытаемся туда проехать и не можем”, – подчеркнул гендиректор "Метинвеста".
Война России против Украины. Главное
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек. Бои за город идут с начала российского вторжения. 6 марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали засыпать его авиабомбами, бить "Градами" и из гаубиц по мирным жилым кварталам.
Он подчеркнул, что если в первые пять дней войны в Мариуполе жертвы (раненые и убитые) "измерялась десятками и единицами", на восьмой день – сотнями, "то сейчас уже, к сожалению, тысячами". При этом мэр Мариуполя уточнил, что точно может говорить о тысячах раненых жителей, а подсчитать погибших пока невозможно. Городские власти несколько дней просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, говорил Бойченко 8 марта вечером.
Попытки эвакуации из Мариуполя были запланированы на 5-е, 6-е, 7-е, 8 марта – все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора, сообщали местные власти и вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Сегодня "зеленый коридор" снова должен был открыться. Пока неизвестно, удалось ли из осажденного города вывезти людей. В Мариуполе за две недели войны погибли более 1100 жителей.