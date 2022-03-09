Гендиректор "Метинвеста": Мы четвертый день пытаемся доставить помощь в Мариуполь, но "зеленых коридоров" нет

По его словам, все бомбоубежища на предприятиях группы "Метинвест" Рината Ахметова были обеспечены водой, провизией и вещами первой необходимости еще до активной фазы войны.

"Но с начала бомбежек города, которые, к сожалению, до сих пор идут, мы открыли наши бомбоубежища не только для работников, но и для всех горожан. Сейчас вода и еда, которую мы запасли, подходят к концу. Поэтому очень критично организовать гуманитарную помощь в Мариуполь”, – подчеркнул Рыженков.

Он рассказал, что компания "Метинвест" уже сформировала колонны гуманитарной помощи и предоставила автобусы, которые готовы направиться в Мариуполь.

"К сожалению, сейчас солдаты РФ не дают им проехать, хотя на высшем уровне подтверждается создание гуманитарных коридоров, но мы уже четвертый день пытаемся туда проехать и не можем”, – подчеркнул гендиректор "Метинвеста".

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