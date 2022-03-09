  "Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями

"Я родился в России. Но из 37 лет своей жизни 24 провел в Украине. Я уже украинец, здесь родились мои дети. В России я только родился, а сам я украинец. Конечно, война на Донбассе – это очень больно, а сейчас это происходит по всей Украине. Я как мужчина не мог стоять в стороне. Сперва я сделал так, чтобы мои дети отсюда уехали и не видели этого. Было очень обидно, когда мои дети плачут и говорят: "Папа, нам страшно". Мое дело было отправить их и пойти защищать Украину", – рассказал он.
По словам Алиева, он не общается со своими родителями, которые живут в РФ.
"Скажу честно: первое время я общался. Но на данный момент не общаюсь. У себя в России они смотрят телевизор и считают, что мы фашисты, нацисты. Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ. Я доказывать никому ничего не собираюсь. Я хочу видеть у всех наших детей не слезы на глазах, а улыбку", – подчеркнул он.
Алиев родился в 1985 году в Хабаровске (Россия) в семье военнослужащего. С детства увлекался футболом. Учился в футбольной школе московского "Спартака", где, по воспоминаниям Алиева, были очень плохие условия. В 1999 году перевелся в футбольную академию "Динамо" (Киев). Позже получил украинское гражданство.
В 2002 году Алиев начал выступать в резервном составе "Динамо". В том же году дебютировал в чемпионате Украины, став самым молодым игроком киевской команды, сыгравшим в этом турнире. В киевском клубе играл до 2010 года, затем перешел в московский "Локомотив", но в 2011 году снова вернулся в "Динамо". В 2014–2016 годах футболист играл в "Анжи" (Россия), "Русі" (Львов) и "Таразе" (Казахстан).
За сборную Украины Алиев выступал в 2008–2012 годах. Он провел 28 матчей и забил шесть голов.