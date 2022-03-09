  "Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями

"Я родился в России. Но из 37 лет своей жизни 24 провел в Украине. Я уже украинец, здесь родились мои дети. В России я только родился, а сам я украинец. Конечно, война на Донбассе – это очень больно, а сейчас это происходит по всей Украине. Я как мужчина не мог стоять в стороне. Сперва я сделал так, чтобы мои дети отсюда уехали и не видели этого. Было очень обидно, когда мои дети плачут и говорят: "Папа, нам страшно". Мое дело было отправить их и пойти защищать Украину", – рассказал он.

По словам Алиева, он не общается со своими родителями, которые живут в РФ.

"Скажу честно: первое время я общался. Но на данный момент не общаюсь. У себя в России они смотрят телевизор и считают, что мы фашисты, нацисты. Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ. Я доказывать никому ничего не собираюсь. Я хочу видеть у всех наших детей не слезы на глазах, а улыбку", – подчеркнул он.

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