Глава МИД Великобритании предложила полностью отключить Россию от SWIFT

Трасс сделала заявление на фоне массового военного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля.

По словам Трасс, западные государства "должны усилить санкции, включая полное отключение [РФ] от SWIFT". Кроме того, глава МИД Великобритании призвала страны Большой семерки (G7) отказаться от использования российской нефти и газа.

Евросоюз после начала полномасштабного вторжения России в Украину решил отключить семь банков РФ от SWIFT, но крупнейших финансовых учреждений страны, в том числе "Сбербанка", в списке не оказалось. В Украине критиковали выбор банков, которые решили отключить от SWIFT.

Так, на долю "Сбербанка" приходится около половины депозитов россиян, его исключили из первоначально санкционного списка, однако призывы ужесточить санкции усиливаются по мере эскалации Россией войны, пишет Bloomberg 9 марта.

По информации собеседников агентства в дипломатических кругах, отключению "Сбербанка" препятствует Германия.

В то же время ряд ведущих правительств стран ЕС, в том числе Италия, готовы поддержать шаг по SWIFT, если в этом вопросе у Евросоюза будет единая позиция. Меру также поддерживают высокопоставленные чиновники ЕС, говорят источники Bloomberg.

Война России против Украины. Главное