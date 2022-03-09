Глава МИД Великобритании предложила полностью отключить Россию от SWIFT

Трасс сделала заявление на фоне массового военного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля.
По словам Трасс, западные государства "должны усилить санкции, включая полное отключение [РФ] от SWIFT". Кроме того, глава МИД Великобритании призвала страны Большой семерки (G7) отказаться от использования российской нефти и газа.
Евросоюз после начала полномасштабного вторжения России в Украину решил отключить семь банков РФ от SWIFT, но крупнейших финансовых учреждений страны, в том числе "Сбербанка", в списке не оказалось. В Украине критиковали выбор банков, которые решили отключить от SWIFT.
Так, на долю "Сбербанка" приходится около половины депозитов россиян, его исключили из первоначально санкционного списка, однако призывы ужесточить санкции усиливаются по мере эскалации Россией войны, пишет Bloomberg 9 марта.
По информации собеседников агентства в дипломатических кругах, отключению "Сбербанка" препятствует Германия.
В то же время ряд ведущих правительств стран ЕС, в том числе Италия, готовы поддержать шаг по SWIFT, если в этом вопросе у Евросоюза будет единая позиция. Меру также поддерживают высокопоставленные чиновники ЕС, говорят источники Bloomberg.
Война России против Украины. Главное
Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны. Отключение от SWIFT нанесет серьезный удар по банкам РФ и ее способности вести торговлю за пределами страны, отметила британская газета Financial Times.
26 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что началась подготовка к отключению России от системы SWIFT. На следующий день, 27 февраля, страны ЕС, США, Великобритания и Канада официально объявили о намерении отключить от SWIFT некоторые российские банки.
Отключение от SWIFT – не единственная финансовая санкция против РФ, введенная за агрессию против Украины. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
7 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России из-за ее вторжения в Украину. Она не уточнила, какой сферы они будут касаться, но в тот же день написала в Twitter, что Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских нефти и газа.
8 марта президент США Джо Байден объявил о введении запрета на импорт российских энергоносителей – нефти и газа – в США. Великобритания откажется от этих энергоресурсов до конца года, сказал премьер-министр страны Борис Джонсон.
После введения санкций российская экономика обвалилась, а курс рубля к доллару и евро обновил несколько исторических минимумов. По оценке международного рейтингового агентства Fitch, дефолт в РФ неизбежен.