Рубль продолжает падение. Обновлен исторический максимум курса евро и доллара

Курс доллара при открытии торгов на Мосбирже (9.15 по Киеву) вырос на 8,88 руб. – до 113,89 руб. Евро подорожал на 1,51 руб. – до 120,5 руб.

К 10.34 (по Киеву) курс евро на Мосбирже достиг 129,86 руб., курс доллара – 120 руб. Как отмечает издание, это верхний потолок торгов.

Вчера, 8 марта, курс доллара стабилизировался на рынке Forex после рекорда накануне. На торгах 8 марта курс доллара к рублю доходил до отметки 114,27 руб., тогда как днем ранее, 7 марта, он достигал максимального значения – 177,26 руб. Курс евро снизился до 138 руб. после взлета до 150,58 руб.