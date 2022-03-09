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Рубль продолжает падение. Обновлен исторический максимум курса евро и доллара

Падение рубля связано с санкциями Запада против РФ
Падение рубля связано с санкциями Запада против РФ
Фото: depositphotos.com

Курсы евро и доллара на Мосбирже обновили исторические максимумы. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на данные торгов.

Курс доллара при открытии торгов на Мосбирже (9.15 по Киеву) вырос на 8,88 руб. – до 113,89 руб. Евро подорожал на 1,51 руб. – до 120,5 руб. 

К 10.34 (по Киеву) курс евро на Мосбирже достиг 129,86 руб., курс доллара – 120 руб. Как отмечает издание, это верхний потолок торгов.

Вчера, 8 марта, курс доллара стабилизировался на рынке Forex после рекорда накануне. На торгах 8 марта курс доллара к рублю доходил до отметки 114,27 руб., тогда как днем ранее, 7 марта, он достигал максимального значения – 177,26 руб. Курс евро снизился до 138 руб. после взлета до 150,58 руб.

Контекст:

Курс рубля начал падать на фоне санкций стран Запада после военного вторжения России в Украину 24 февраля.

Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы. 

7 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России из-за ее вторжения в Украину. Она не уточнила, какой сферы они будут касаться, но в тот же день написала в Twitter, что Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских нефти и газа. 8 марта США ввели запрет на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа.

Сейчас Россия самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 5,5 тыс. ограничений, из них половину – за полномасштабное вторжение, начавшееся 24 февраля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, экономика, курс доллара, курс рубля, курс евро
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