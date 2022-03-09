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Германия препятствует отключению российского "Сбербанка" от SWIFT – Bloomberg

На долю "Сбербанка" приходится около половины депозитов россиян, пишет Bloomberg. На фото испачканный красной краской банкомат "Сбербанка" в Праге, 9 марта
На долю "Сбербанка" приходится около половины депозитов россиян, пишет Bloomberg. На фото – испачканный красной краской банкомат "Сбербанка" в Праге, 9 марта
Фото: ЕРА

Германия препятствует отключению крупнейшего российского банка – "Сбербанка" – от системы SWIFT. Об этом, ссылаясь на информацию собеседников в дипломатических кругах и полученные от своих источников документы, написало 9 марта агентство Bloomberg.

Евросоюз после начала полномасштабного вторжения России в Украину решил отключить семь российских банков от SWIFT, но крупнейших финансовых учреждений страны, в том числе "Сбербанка", в списке не оказалось. В Украине критиковали выбор банков, которые решили отключить от SWIFT.

На долю "Сбербанка" приходится около половины депозитов россиян, его исключили из первоначально санкционного списка, однако призывы ужесточить санкции усиливаются по мере эскалации Россией войны, пишет агентство.

Германия, согласно документам, имеющимся в распоряжении Bloomberg, "неоднократно призывала к осторожности в отношении этого шага во время дипломатических встреч, которые состоялись в последние дни".

Собеседники агентства говорят, что работа над принятием мер по отключению "Сбербанка" от SWIFT ведется.

По информации источников Bloomberg, ряд ведущих правительств стран ЕС, в том числе Италия, готовы поддержать шаг по SWIFT, если в этом вопросе у Евросоюза будет единая позиция. Меру также поддерживают высокопоставленные чиновники ЕС, говорят собеседники журналистов.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможныОтключение от SWIFT нанесет серьезный удар по банкам РФ и ее способности вести торговлю за пределами страны, отметила британская газета Financial Times.

26 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что началась подготовка к отключению России от системы SWIFT. На следующий день, 27 февраля, страны ЕС, США, Великобритания и Канада официально объявили о намерении отключить от SWIFT некоторые российские банки.

Отключение от SWIFT – не единственная финансовая санкция против РФ, введенная за агрессию против Украины. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

7 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России из-за ее вторжения в Украину. Она не уточнила, какой сферы они будут касаться, но в тот же день написала в Twitter, что Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских нефти и газа.

8 марта президент США Джо Байден объявил о введении запрета на импорт российских энергоносителей – нефти и газа – в США. Великобритания откажется от этих энергоресурсов до конца года, сказал премьер-министр страны Борис Джонсон. 

После введения санкций российская экономика обвалилась, а курс рубля к доллару и евро обновил несколько исторических минимумов. По оценке международного рейтингового агентства Fitch, дефолт в РФ неизбежен.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, санкции, Сбербанк России, Сбербанк, вторжение, SWIFT, война России против Украины, дипломаты
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