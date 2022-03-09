Германия препятствует отключению российского "Сбербанка" от SWIFT – Bloomberg

На долю "Сбербанка" приходится около половины депозитов россиян, пишет Bloomberg. На фото – испачканный красной краской банкомат "Сбербанка" в Праге, 9 марта Фото: ЕРА

Евросоюз после начала полномасштабного вторжения России в Украину решил отключить семь российских банков от SWIFT, но крупнейших финансовых учреждений страны, в том числе "Сбербанка", в списке не оказалось. В Украине критиковали выбор банков, которые решили отключить от SWIFT.

На долю "Сбербанка" приходится около половины депозитов россиян, его исключили из первоначально санкционного списка, однако призывы ужесточить санкции усиливаются по мере эскалации Россией войны, пишет агентство.

Германия, согласно документам, имеющимся в распоряжении Bloomberg, "неоднократно призывала к осторожности в отношении этого шага во время дипломатических встреч, которые состоялись в последние дни".

Собеседники агентства говорят, что работа над принятием мер по отключению "Сбербанка" от SWIFT ведется.

По информации источников Bloomberg, ряд ведущих правительств стран ЕС, в том числе Италия, готовы поддержать шаг по SWIFT, если в этом вопросе у Евросоюза будет единая позиция. Меру также поддерживают высокопоставленные чиновники ЕС, говорят собеседники журналистов.

Война России против Украины. Главное