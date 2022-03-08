Оккупанты значительно снизили темпы продвижения, враг деморализован – Минобороны Украины

"По состоянию на сейчас противник значительно снизил темпы продвижения, его личный состав деморализован", – заявили в ведомстве.
По данным министерства, украинские военные "продолжают отражение наступления и сдерживание противника в районе Киева, проводит его поражение и устойчивое удержание оборонных рубежей вокруг города".
"На юге осуществляется прикрытие морского побережья, ведется оборона и близлежащих населенных пунктов. В других направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны. Группировка Воздушных сил ВСУ осуществляет отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск", – сказано в сообщении.
Минобороны добавило, что РФ "с целью пополнения потерь проводит скрытую мобилизацию под видом учебных сборов". "Также с целью прекращения оттока личного состава военным руководством ВС РФ принято решение о запрете разрыва контрактов на прохождение военной службы", – заявили в ведомстве.
"В нарушение требований международного гуманитарного права оккупанты продолжают удерживать гражданское население в качестве заложников, повреждают гражданские дома, грабят местных жителей, осуществляют диверсии на объектах гражданской инфраструктуры, размещают вооружение и военную технику в густонаселенных кварталах населенных пунктов, похищают автомобильную технику и ведут боевые действия в гражданской одежде", – добавили в Минобороны Украины.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 8 марта погибло более 400 мирных жителей, ранения получили около 800 человек. При этом подчеркивалось, что это неполные данные. Известно, что среди погибших в Украине – 41 ребенок. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили, по данным Генштаба ВСУ, более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также сотни танков и других бронемашин, десятки артиллерийских систем, самолетов, вертолетов и другой военной техники.
РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.