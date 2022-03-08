Оккупанты значительно снизили темпы продвижения, враг деморализован – Минобороны Украины

"По состоянию на сейчас противник значительно снизил темпы продвижения, его личный состав деморализован", – заявили в ведомстве.

По данным министерства, украинские военные "продолжают отражение наступления и сдерживание противника в районе Киева, проводит его поражение и устойчивое удержание оборонных рубежей вокруг города".

"На юге осуществляется прикрытие морского побережья, ведется оборона и близлежащих населенных пунктов. В других направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны. Группировка Воздушных сил ВСУ осуществляет отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск", – сказано в сообщении.

Минобороны добавило, что РФ "с целью пополнения потерь проводит скрытую мобилизацию под видом учебных сборов". "Также с целью прекращения оттока личного состава военным руководством ВС РФ принято решение о запрете разрыва контрактов на прохождение военной службы", – заявили в ведомстве.

"В нарушение требований международного гуманитарного права оккупанты продолжают удерживать гражданское население в качестве заложников, повреждают гражданские дома, грабят местных жителей, осуществляют диверсии на объектах гражданской инфраструктуры, размещают вооружение и военную технику в густонаселенных кварталах населенных пунктов, похищают автомобильную технику и ведут боевые действия в гражданской одежде", – добавили в Минобороны Украины.