В Харькове поймали вражескую разведчицу, при задержании ее ранили – обладминистрация

"Утром возле парка Горького военнослужащие ХНУПС (Харьковский национальный университет Воздушных сил. – "ГОРДОН") обнаружили вражескую разведчицу. Женщина в темной одежде пыталась тайно перемещаться по городу и собирала информацию о военных объектах", – говорится в сообщении.

По данным ОГА, "на требование остановиться для проверки документов женщина не отреагировала, поэтому военные были вынуждены открыть огонь и ранить в ногу".

"При себе имела мобильный телефон с подозрительными контактами и флеш-накопитель. Женщине предоставили медицинскую помощь и направили для ведения следственных действий в ГУНП (Главное управление Нацполиции. – "ГОРДОН") Харькова", – объяснили в обладминистрации.