Украинские мэры получают угрозы с требованием сдать города оккупантам

Так, вечером 7 марта городской голова Ирпеня Киевской области Александр Маркушин получил сообщение с российского номера со следующим ультиматумом: "Уважаемый Александр, у вас есть возможность сохранить жизнь и здоровье, а может быть, и улучшить материальное положение. Если предложение вас заинтересовало, отправьте в ответном сообщении +. Срок действия сообщения 24 часа". Об этом он написал в Telegram.

На предложение Маркушин ответил знаком "минус".

"Меня удивляет, что эти уроды до сих пор не поняли: Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень сражается! Делаю оккупантам встречное публичное предложение – в течение 24 часов покинуть территорию Ирпенской общины и сохранить жизнь и здоровье нескольких тысяч российских солдат-срочников, которых дома ждут мама, сестра, дочь, бабушка, любимая", – прокомментировал мэр.

Аналогичное послание пришло мэру Белой Церкви Киевской области Геннадию Дикому. Скриншот опубликовал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

Предложение от оккупантов гласит: "Геннадий Анатольевич! Не доводите до гуманитарной катастрофы! Подумайте о своих гражданах и семьях. Для обсуждения гарантий безопасности обращаться в Telegram. Не позволяйте националистам прикрываться вами!"

Дикий на это ответил: "На х...й!" – и заблокировал контакт.

Сообщение с таким же текстом получил 7 марта заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Роман Семенуха, а также мэр Харькова Игорь Терехов.

"Я получил то же сообщение, что и чиновники из областной администрации. Я не реагирую на это. О чем мы можем говорить?" – цитирует заявление Терехова в национальном эфире Общественное.