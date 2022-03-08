ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские мэры получают угрозы с требованием сдать города оккупантам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Терехов заявил, что "не реагирует" на полученное предложение
Терехов заявил, что "не реагирует" на полученное предложение
Фото: city.kharkov.ua

Мэры городов в Украине начали получать в мессенджерах сообщения с предложениями сдать город российским оккупантам и угрозами.

Так, вечером 7 марта городской голова Ирпеня Киевской области Александр Маркушин получил сообщение с российского номера со следующим ультиматумом: "Уважаемый Александр, у вас есть возможность сохранить жизнь и здоровье, а может быть, и улучшить материальное положение. Если предложение вас заинтересовало, отправьте в ответном сообщении +. Срок действия сообщения 24 часа". Об этом он написал в Telegram.

На предложение Маркушин ответил знаком "минус".

"Меня удивляет, что эти уроды до сих пор не поняли: Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень сражается! Делаю оккупантам встречное публичное предложение – в течение 24 часов покинуть территорию Ирпенской общины и сохранить жизнь и здоровье нескольких тысяч российских солдат-срочников, которых дома ждут мама, сестра, дочь, бабушка, любимая", – прокомментировал мэр.

Аналогичное послание пришло мэру Белой Церкви Киевской области Геннадию Дикому. Скриншот опубликовал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

Предложение от оккупантов гласит: "Геннадий Анатольевич! Не доводите до гуманитарной катастрофы! Подумайте о своих гражданах и семьях. Для обсуждения гарантий безопасности обращаться в Telegram. Не позволяйте националистам прикрываться вами!"

Дикий на это ответил: "На х...й!" – и заблокировал контакт.

Сообщение с таким же текстом получил 7 марта заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Роман Семенуха, а также мэр Харькова Игорь Терехов.

"Я получил то же сообщение, что и чиновники из областной администрации. Я не реагирую на это. О чем мы можем говорить?" – цитирует заявление Терехова в национальном эфире Общественное.

Теги: Харьков, Киевская область, Харьковская область, угрозы, Антон Геращенко, Ирпень, ультиматум, Белая Церковь, Игорь Терехов, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нашим женщинам открыточка не испортит настроение". Художник Журавель показал, как Путин поздравляет женщин РФ с 8 марта возле "груза 200"
"Нашим женщинам открыточка не испортит настроение". Художник Журавель показал, как Путин поздравляет женщин РФ с 8 марта возле "груза 200"
Никитюк: Желаю всем нашим невероятно мужественным женщинам дождаться своих мужчин, своих сыновей
Никитюк: Желаю всем нашим невероятно мужественным женщинам дождаться своих мужчин, своих сыновей
"Матери вынуждены бежать со своими детьми. Семьи разлучены". Дэвид Бекхэм рассказал фолловерам о ситуации в Украине после нападения России
"Матери вынуждены бежать со своими детьми. Семьи разлучены". Дэвид Бекхэм рассказал фолловерам о ситуации в Украине после нападения России
"Выражаем поддержку Зеленскому". Группа "Жадан і Собаки" убрала из сети политическую песню "Вова"
"Выражаем поддержку Зеленскому". Группа "Жадан і Собаки" убрала из сети политическую песню "Вова"
  "Ты долбо...б. Тебе пора валить". "Пающие трусы" обратились к оккупантам и показали, как выглядят украинские города после нападения РФ
  "Ты долбо...б. Тебе пора валить". "Пающие трусы" обратились к оккупантам и показали, как выглядят украинские города после нападения РФ
"Я посылаю свои молитвы народу Украины". Энн Хэтэуэй призвала поклонников оказать финансовую помощь украинскому народу
"Я посылаю свои молитвы народу Украины". Энн Хэтэуэй призвала поклонников оказать финансовую помощь украинскому народу
Джамала: Вместе мы сильны. Нет западной, восточной или центральной. Есть сейчас единая Украина, единая во всем это наш дом!
Джамала: Вместе мы сильны. Нет западной, восточной или центральной. Есть сейчас единая Украина, единая во всем – это наш дом!
"Детям Украины сейчас нужен мир". Экс-участница Spice Girls высказалась в поддержку украинских детей, пострадавших от российских оккупантов
"Детям Украины сейчас нужен мир". Экс-участница Spice Girls высказалась в поддержку украинских детей, пострадавших от российских оккупантов
"По-видимому, деньги важнее, чем жизни людей". Узерли возмутила сеть свежими фото для российского журнала
"По-видимому, деньги важнее, чем жизни людей". Узерли возмутила сеть свежими фото для российского журнала
  "Позора с себя вы уже не смоете, но можно сохранить жизни". Лидер "Несчастного случая" Кортнев призвал руководство РФ остановить войну против Украины
  "Позора с себя вы уже не смоете, но можно сохранить жизни". Лидер "Несчастного случая" Кортнев призвал руководство РФ остановить войну против Украины
"Это самое большое оружие против этого ада". Гвоздева, дом которой разрушили оккупанты, сделала заявление
"Это самое большое оружие против этого ада". Гвоздева, дом которой разрушили оккупанты, сделала заявление
"Если вы в Украину рыпнетесь, идите сразу сдаваться". Михалок обратился к белорусским военным
"Если вы в Украину рыпнетесь, идите сразу сдаваться". Михалок обратился к белорусским военным
"Пою в метро с людьми". Могилевская рассказала, где прячется во время воздушной тревоги в Киеве
"Пою в метро с людьми". Могилевская рассказала, где прячется во время воздушной тревоги в Киеве
Голливудская звезда Наоми Уоттс поддержала Украину
Голливудская звезда Наоми Уоттс поддержала Украину
Шоумен Остапчук вступил в ряды территориальной обороны
Шоумен Остапчук вступил в ряды территориальной обороны
Андре Тан сообщил, что его компания во время войны РФ против Украины будет шить бронежилеты
Андре Тан сообщил, что его компания во время войны РФ против Украины будет шить бронежилеты
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева с четырьмя детьми от Путина прячется в Швейцарии – СМИ (30273)
2
Суд в Украине разрешил задержать российского исполнителя Газманова, его объявят в розыск – Венедиктова (27837)
3
"Покажите это российским матерям". Зеленская показала детей, убитых российскими военными (17149)
4
Российский кинокритик Долин: Никакой России больше нет. Россия – курица с отрубленной головой (16773)
5
Галкин, против которого в РФ ведут травлю: Имею право на свое мнение, даже если оно государству не нравится (16313)
6
"Они и есть настоящие мужики, а не то обосранное, которое убегает в багажниках за границу". Мозговая прокомментировала возвращение граждан, покинувших Украину (12082)
7
Ахеджакова – россиянам: Ребятки, не молчите. Все равно нам хана (9971)
8
Сын и внук Софии Ротару пытались бежать в Молдову – СМИ (7957)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS