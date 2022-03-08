"Эта падаль лепит из себя великого филантропа". Поклонская заявила, что возит в Херсонскую область "гуманитарную помощь", Гончаренко объявил на нее сафари

"Из-за отсутствия продуктов первой необходимости, жизненно важных медикаментов люди находятся на грани гуманитарной катастрофы, а в случае же получения указанных продуктов от нас люди подвергаются гонению — вплоть до поджогов домов", – написала пропагандистка.
Поклонская заверила, что "помощь будет осуществляться на систематической основе", поскольку, по ее словам, украинцы и россияне – "один народ".
Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко объявил в Telegram сафари на экс-"прокурора".
"Тварь, предавшая Украину ради квартирки в Москве, ездит с оккупантами на Херсонщину. Пока ее соучастники срывают эвакуацию в Сумах и Мариуполе, эта падаль лепит из себя великого филантропа", – отметил он.
Нардеп призвал жителей Херсонской области выследить и задержать Поклонскую.
"Видимо, перед выездом в Украину ей наплели о гарантиях безопасности – но вы же знаете, что Россия своих всегда бросает. Если где-то увидите, смело задерживайте. Ее в России никто не хватится. Иначе Поклонская сюда даже не приехала бы. Сафари объявляется открытым", – написал Гончаренко.
4 марта жители Херсона не приняли "гуманитарную помощь" России, они вышли на площадь с украинскими флагами. Город ежедневными акциями доказывает свою проукраинскую позицию.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 8 марта погибло более 400 мирных жителя, ранения получили около 800 человек. Известно, что среди погибших в Украине – 41 ребенок. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили, по данным Генштаба ВСУ, более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также сотни танков и других бронемашин, десятки артиллерийских систем, самолетов, вертолетов и другой военной техники.
РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.