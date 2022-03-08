"Эта падаль лепит из себя великого филантропа". Поклонская заявила, что возит в Херсонскую область "гуманитарную помощь", Гончаренко объявил на нее сафари

"Из-за отсутствия продуктов первой необходимости, жизненно важных медикаментов люди находятся на грани гуманитарной катастрофы, а в случае же получения указанных продуктов от нас люди подвергаются гонению — вплоть до поджогов домов", – написала пропагандистка.

Поклонская заверила, что "помощь будет осуществляться на систематической основе", поскольку, по ее словам, украинцы и россияне – "один народ".

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко объявил в Telegram сафари на экс-"прокурора".

"Тварь, предавшая Украину ради квартирки в Москве, ездит с оккупантами на Херсонщину. Пока ее соучастники срывают эвакуацию в Сумах и Мариуполе, эта падаль лепит из себя великого филантропа", – отметил он.

Нардеп призвал жителей Херсонской области выследить и задержать Поклонскую.

"Видимо, перед выездом в Украину ей наплели о гарантиях безопасности – но вы же знаете, что Россия своих всегда бросает. Если где-то увидите, смело задерживайте. Ее в России никто не хватится. Иначе Поклонская сюда даже не приехала бы. Сафари объявляется открытым", – написал Гончаренко.

4 марта жители Херсона не приняли "гуманитарную помощь" России, они вышли на площадь с украинскими флагами. Город ежедневными акциями доказывает свою проукраинскую позицию.