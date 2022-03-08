"Каждый украинец должен знать их имена". ГУР Минобороны опубликовало персональные данные оккупантов, которые бомбили города Украины

В Минобороны заявили, что ни одно преступление российских оккупантов не останется безнаказанным Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военных преступников ВМФ России, участвующих в убийствах мирных граждан Украины и совершении ракетных обстрелов украинских городов. К нанесению ракетных ударов крылатыми ракетами "Калибр" морского базирования привлекались не только граждане России, но и предатели нашего государства, которые в феврале – марте 2014 года продавались России во время оккупации нашего Крыма! Гарантируем, что вы вполне почувствуете гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным", – говорится в сообщении.

Помимо этого, ГУР Минобороны обнародовало список военных 2-го смешанного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии вооруженных сил РФ (аэродром Шагол, город Челябинск), участвующих в убийствах мирных граждан Украины и совершении ракетно-бомбовых ударов по украинским городам.