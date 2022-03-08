Оккупанты захватили радиостанцию "Азовская волна" в Бердянске. Возможно распространение дезинформации

"Предупреждаем всех горожан, что может быть распространение оккупантами и информации пропагандистского и антиукраинского характера. Знайте, это – дезинформация и манипуляции", – говорится в сообщении.

Бердянск находится под оккупацией с 27 февраля, когда российские войска зашли в город. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.

Украинцы в Бердянске выходят на массовые протесты против оккупантов и отказываются от их "гуманитарной помощи".