"Это самое большое оружие против этого ада". Гвоздева, дом которой разрушили оккупанты, сделала заявление

"Бессмысленно уже что-либо доказывать русскому народу. На этой войне только наше с вами единение и сплоченность – самое большое оружие против этого ада. Я верю всем сердцем, что мы победим! Верим, надеемся и бережем свои семьи. Слава Украине и героям слава!" – написала она.

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Контекст:

4 марта Гвоздева сообщила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

В ночь на 4 марта оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС, возник пожар, была нарушена ядерная безопасность.

3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признало не с первых дней войны.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.