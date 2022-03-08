В Николаевской области российские оккупанты расстреляли микроавтобус с персоналом детдома, погибли три воспитательницы

Раненные добрались до ближайшего блокпоста украинских военных, где им оказали первую медицинскую помощь Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Инцидент произошел днем на трассе Н-14, в 25 км от въезда в николаевский микрорайон Терновка.

В микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter ехал персонал детдома одного из сел Николаевской области для смены коллег. Персонал в учреждении меняется каждые пять дней. На автомобиле была маркировка Красного Креста.

"На трассе микроавтобус встретила российская военная техника с отметкой Z. Оккупанты открыли огонь по микроавтобусу", – говорится в сообщении.

Три воспитательницы детдома погибли на месте, микроавтобус в результате обстрела загорелся.

Еще двое пострадавших получили осколочные ранения. Они и еще несколько человек пешком добрались до ближайшего блокпоста украинских военных. Там им оказали первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали в безопасное место.