С начала полномасштабного вторжения РФ Нацполиция Украины открыла более 1100 уголовных производств против российских оккупантов

"Больше всего из них – за нарушение законов и обычаев войны, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и диверсию", – говорится в сообщении.

В частности, открыто 730 уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), 356 производств – по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 32 – ст. 113 (диверсия), восемь – ст. 258 (террористический акт). Также открыто по четыре уголовных производства по ст. 111 (государственная измена) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), одно уголовное производство – по ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.

Больше всего уголовных производств по фактам преступлений, совершенных российскими оккупантами, открыто в Черниговской (181), Херсонской (141), Киевской (138), Харьковской (136), Донецкой (130), Сумской (87), Житомирской (68), Луганской (43), Николаевской (41), Одесской (23), Черкасской (20), Днепропетровской (20) областях и в Киеве (53).

Всего задержан 121 человек, всем им сообщили о подозрении. В отношении 81 подозреваемого прокуроры применили меру пресечения в виде содержания под стражей, 36 подозреваемым содержание под стражей избрал суд.