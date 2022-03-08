С начала полномасштабного вторжения РФ Нацполиция Украины открыла более 1100 уголовных производств против российских оккупантов

"Больше всего из них – за нарушение законов и обычаев войны, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и диверсию", – говорится в сообщении.
В частности, открыто 730 уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), 356 производств – по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 32 – ст. 113 (диверсия), восемь – ст. 258 (террористический акт). Также открыто по четыре уголовных производства по ст. 111 (государственная измена) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), одно уголовное производство – по ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.
Больше всего уголовных производств по фактам преступлений, совершенных российскими оккупантами, открыто в Черниговской (181), Херсонской (141), Киевской (138), Харьковской (136), Донецкой (130), Сумской (87), Житомирской (68), Луганской (43), Николаевской (41), Одесской (23), Черкасской (20), Днепропетровской (20) областях и в Киеве (53).
Всего задержан 121 человек, всем им сообщили о подозрении. В отношении 81 подозреваемого прокуроры применили меру пресечения в виде содержания под стражей, 36 подозреваемым содержание под стражей избрал суд.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 8 марта погибло более 400 мирных жителей, ранения получили около 800 человек. Известно, что среди погибших в Украине – 41 ребенок. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили, по данным Генштаба ВСУ, более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также сотни танков и других бронемашин, десятки артиллерийских систем, самолетов, вертолетов и другой военной техники.
РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.