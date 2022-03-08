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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Наступление на Крым и Донбасс, конец Путина, победа. Интервью Гордона с Бурбой. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с бывшим начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василием Бурбой.

Главной темой интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с Бурбой стало вторжение России в Украину. 

Бывший начальник ГУР говорил о том, были ли у украинской разведки данные о подготовке вторжения, удастся ли оккупантам захватить Киев, подготовлены ли российские войска к войне, адекватно ли оценил президент РФ Владимир Путин обстановку перед вторжением, насколько сильна поддержка Украины со стороны Запада и чем он может еще помочь, а также о том, какой у Путина выход из ситуации и чем закончится война. 

"По-офицерски – Путину нужно застрелиться, но сначала перестрелять руководство вооруженных сил и спецслужб, которые его обманули", – сказал Бурба. 

Бурба родился в 1978 году в Ровно. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (специальность – "международная информация") и Национальную академию Службы безопасности Украины.

В 2010–2014 годах возглавлял управление в подразделении СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью (управление "К"). В 2014 году был назначен и.о. начальника департамента контрразведки СБУ. Принимал участие в боевых действиях на Донбассе, руководил оперативной группой контрразведки СБУ в зоне проведения антитеррористической операции. 

В 2015 году перевелся в Главное управление разведки Министерства обороны. В 2016 году пятый президент Петр Порошенко назначил Бурбу начальником ГУР. Он сохранил свою должность после избрания президентом Зеленского. В 2020 году Бурбу уволили с должности. В 2021 году он ушел с военной службы.

Под руководством Бурбы ГУР разработало и провело ряд резонансных спецопераций, в том числе спецоперацию по захвату бойцов ЧВК "Вагнер", которая в итоге не была до конца реализована.

Сейчас Бурба преподает в Национальной академии СБУ.  

Теги: Дмитрий Гордон, разведка, агрессия, российская агрессия, война России против Украины, Василий Бурба, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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