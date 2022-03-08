В поддержку украинской армии собрали 10,6 млрд грн. Перечисляли в том числе в китайской и японской валюте

Деньги приходили не только в украинской валюте Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих стран мира)", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, в иностранной валюте из-за границы перечислили сумму, эквивалентную более 3 млрд грн. Счет пополнялся в том числе в валюте Китая, Японии, Австралии и Швейцарии.

Из полученных средств Национальный банк Украины перечислил на нужды военных более 9,7 млрд грн:

Национальной гвардии – 950 млн грн;

Национальной полиции – всего 1650 млн грн;

Министерству обороны – всего более 6727 млн грн;

Государственной пограничной службе – 420 млн грн.

Помочь украинской армии можно по ссылке.

На счет Министерства социальной политики, открытый для гуманитарных целей, было перечислено 129,2 млн грн в эквиваленте. Вся эта сумма остается на счету.

Для помощи гражданам, пострадавших от войны, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты по ссылке.