В Тернопольской области изымают автомобили у пьяных водителей в пользу ВСУ

По состоянию на 8 марта у пьяных водителей на территории Тернопольской области уже конфисковали 11 автомобилей Фото: depositphotos.com

"С 3-го марта местными органами власти принято решение о том, что на территории города и области у водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения, будут изымать транспортные средства на нужды Вооруженных сил или территориальной обороны", – сообщили в полиции Тернопольской области.

Так, за первые шесть дней патрульные и силовики на блокпостах выявили пять водителей в состоянии алкогольного опьянения, их автомобили правоохранители передали на нужды обороны.

По информации местного телеканала "Тернопіль 1", по состоянию на 15.56 8 марта у пьяных водителей на территории Тернопольской области уже конфисковали 11 автомобилей.