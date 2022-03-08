Елизавета II продемонстрировала свою солидарность с народом Украины с помощью "цветочного послания"

В публикации отмечается, что встреча королевы с Трюдо была запечатлена на фото. В кадре оказались стол, на котором были разложены личные снимки Елизаветы II, а также красивый большой букет синих и желтых цветов – цвета украинского флага.

Источник издания назвал этот жест со стороны королевы "намеренным знаком солидарности с народом Украины".

7 марта фото Елизаветы II и Трюдо было опубликовано в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.