"Могут вернуться в части, а могут частями". ВСУ опубликовали видео уничтожения оккупантов и российской бронетехники

В частности, как видно на видео, с помощью ракеты с воздуха были подбиты танк и БТР, а также их экипажи.

"Российские солдаты могут вернуться в части, а могут частями. Военные говорят, что это их лингвистический выбор! Сегодня утром экипажи вражеского танка и БТР сделали свой выбор, и противотанкисты бригады охотно им в этом помогли. Они больше не смогут вести огонь по украинским позициям! Смерть оккупантам", – говорится в сообщении.