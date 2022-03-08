"Мы не можем использовать для защиты только строчки в Конституции". "Слуга народа" предлагает Турции, США и странам-соседям стать гарантами безопасности Украины

В партии подчеркнули, что не принимают ультиматумов и "даже теоретически не рассматривают возможность пересмотра территории Украины или отказа от каких-либо ее частей".

"Наша Украина – это и Донецк, и Луганск, и Крым. Мы не воспринимаем ультиматумов. Не отказываемся от территорий. Но при этом трезво смотрим на реальность. Крым, Донецк и Луганск оккупированы уже восемь лет. На другой части территории Украины идет полномасштабная война. Мы слышим требование России – признать так называемые "ДНР" и "ЛНР", признать оккупацию Крыма. Понятно, что мы этого не будем делать. Но нам нужно будет определиться – каким образом будет урегулирована жизнь людей на этих территориях в пределах нашего целостного государства. Именно об этом говорил президент [Владимир] Зеленский, отвечая на вопросы американского журналиста. И о НАТО и гарантиях для Украины", – говорится в заявлении.

В партии отметили, что НАТО "не готов принимать Украину к себе в течение ближайших 15 лет и четко об этом говорит".

"У нас даже нет поддержки в абсолютно справедливой войне именно от Альянса – только от отдельных государств. Поскольку в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно, мы не можем использовать для защиты нашего государства только строчки в Конституции о курсе в Альянс. Курс – это политика. Но не оружие. Не самолеты. Не защита государства. Зато должны говорить о конкретных вещах. О конкретном договоре, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готов нас принимать. Он должен отличаться от Будапештского меморандума – предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств – гарантов безопасности Украины", – добавили авторы заявления.

Такими государствами в партии назвали соседние с Украиной страны (не конкретизируя, какие именно), а также США и Турцию.

"Со своей стороны Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству. Понятно, что в сегодняшних условиях это звучит абсурдно, учитывая российское вторжение. Но наши Вооруженные силы отобьются от врага, и нужно будет гарантировать дальнейшее мирное развитие Украины. Тогда будет важно, чтобы Россия поставила свою подпись под гарантиями для нашего суверенитета вместе с другими гарантами", – резюмировали в партии.

Если Североатлантический альянс не готов принять Украину в свои ряды, то должен предоставить ей гарантии безопасности, заявил 1 марта в интервью агентству Reuters президент Владимир Зеленский. 5 марта, накануне очередного раунда переговоров с Россией, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что Украина готова обсуждать альтернативные членству в НАТО гарантии безопасности.