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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы не можем использовать для защиты только строчки в Конституции". "Слуга народа" предлагает Турции, США и странам-соседям стать гарантами безопасности Украины

"Слуга народа" предлагает заключить новый договор о гарантиях безопасности Украины
"Слуга народа" предлагает заключить новый договор о гарантиях безопасности Украины
Фото: Слуга Народу / Facebook

Пропрезидентская партия "Слуга народа" 8 марта выступила с предложением заключить новый договор о гарантиях безопасности Украины. Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на сайте политсилы.

В партии подчеркнули, что не принимают ультиматумов и "даже теоретически не рассматривают возможность пересмотра территории Украины или отказа от каких-либо ее частей".

"Наша Украина – это и Донецк, и Луганск, и Крым. Мы не воспринимаем ультиматумов. Не отказываемся от территорий. Но при этом трезво смотрим на реальность. Крым, Донецк и Луганск оккупированы уже восемь лет. На другой части территории Украины идет полномасштабная война. Мы слышим требование России – признать так называемые "ДНР" и "ЛНР", признать оккупацию Крыма. Понятно, что мы этого не будем делать. Но нам нужно будет определиться – каким образом будет урегулирована жизнь людей на этих территориях в пределах нашего целостного государства. Именно об этом говорил президент [Владимир] Зеленский, отвечая на вопросы американского журналиста. И о НАТО и гарантиях для Украины", – говорится в заявлении.

В партии отметили, что НАТО "не готов принимать Украину к себе в течение ближайших 15 лет и четко об этом говорит".

"У нас даже нет поддержки в абсолютно справедливой войне именно от Альянса – только от отдельных государств. Поскольку в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно, мы не можем использовать для защиты нашего государства только строчки в Конституции о курсе в Альянс. Курс – это политика. Но не оружие. Не самолеты. Не защита государства. Зато должны говорить о конкретных вещах. О конкретном договоре, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готов нас принимать. Он должен отличаться от Будапештского меморандума – предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств – гарантов безопасности Украины", – добавили авторы заявления.

Такими государствами в партии назвали соседние с Украиной страны (не конкретизируя, какие именно), а также США и Турцию.

"Со своей стороны Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству. Понятно, что в сегодняшних условиях это звучит абсурдно, учитывая российское вторжение. Но наши Вооруженные силы отобьются от врага, и нужно будет гарантировать дальнейшее мирное развитие Украины. Тогда будет важно, чтобы Россия поставила свою подпись под гарантиями для нашего суверенитета вместе с другими гарантами", – резюмировали в партии.

Если Североатлантический альянс не готов принять Украину в свои ряды, то должен предоставить ей гарантии безопасности, заявил 1 марта в интервью агентству Reuters президент Владимир Зеленский. 5 марта, накануне очередного раунда переговоров с Россией, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что Украина готова обсуждать альтернативные членству в НАТО гарантии безопасности.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывовОколо 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 4.00 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранен 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах от рук российских солдат.

О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Также, по данным Генштаба, РФ потеряла за этот период 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств противовоздушной обороны, 48 самолетов, 80 вертолетов, 474 единицы автомобильной техники, три судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против ПутинаПосле введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, НАТО, переговоры, ДНР, российская агрессия, война России против Украины, ЛНР, Слуга народа, членство
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