Минобразования Украины предложило отменить итоговую аттестацию и ВНО в 2022 году

Минобразования предложило отменить экзамены в 2022 году, чтобы "снизить уровень стресса для детей" Фото: depositphotos.com

"Учитывая правовой режим военного положения, вызванного военной агрессией РФ, агрессивность российских военных и террористических группировок к национальной системе образования и науки, предлагается отменить сдачу государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания как конкурсный критерий доступа к образовательным услугам в 2022 году", – написал Шкарлет.

По его словам, это "решение непростое, но необходимое".

"Наша главная задача – снизить уровень любых стрессов для детей. Они проживают непростой период сегодня, и мы должны приложить все усилия, чтобы этот период хоть как-то смягчить", – заявил министр.