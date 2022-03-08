В Черниговской области на противопехотной мине оккупантов подорвались шесть мирных жителей – Денисова

"На киевской трассе, вблизи села Колычевка в Черниговской области, автомобиль, в котором находились трое взрослых и трое детей, подорвался на противопехотной мине. Все взрослые погибли на месте, дети с ранениями разной тяжести доставлены в лечебные учреждения", – написала она.

По данным омбудсмена, мины были замаскированы на дороге соломой и мусором.

"Противопехотные мины, размещенные войсками РФ в Черниговской области, запрещены для применения в соответствии с Конвенцией о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Использование такого вида оружия против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением четырех Женевских конвенций 1949 года", – объяснила Денисова.

Она призвала международное сообщество "всеми доступными и возможными путями" остановить государство-террориста.