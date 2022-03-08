Россия применяет тактику неизбирательных атак на жилищный и гражданский секторы, энергетическая инфраструктура рушится – Forbes

"По мере того, как Россия начинает применять тактику осады и неизбирательных атак на жилищный и гражданский секторы, ключевая инфраструктура производства и передачи электроэнергии [Украины] рушится", – говорится в нем.
Издание отмечает, что украинский народ и бизнес проявили удивительную сплоченность и решительность в противостоянии врагу и защите страны. В частности, энергокомпания ДТЭК начала бесплатно поставлять электроэнергию больницам и военным на миллионы долларов.
"Инженеры ДТЭК делают все возможное, чтобы украинцы не остались без электроэнергии и тепла, работая практически под огнем", – подчеркнули в Forbes.
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко подчеркнул, что сейчас Украина переживает самый сложный период в своей истории, поэтому бизнес сообщество прилагает все усилия, чтобы помочь государству и его населению.
Компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова начала бесплатные поставки электроэнергии медицинским учреждениям, военным и силовым структурам. Также без денег электричество получают хлебопеки в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.
Энергетики вместе с саперами оперативно восстанавливают энергоснабжение в освобожденных от оккупантов населенных пунктах.
Также компания ДТЭК задействовала дополнительно девять энергоблоков своих ТЭС для компенсации мощности, утерянной из-за атаки оккупантов на Запорожскую АЭС. В ДТЭК подчеркнули, что все ТЭС компании обеспечены углем и готовы поддерживать стабильность энергосистемы и выполнять все указания диспетчера. Все шахты продолжают работать в штатном режиме для обеспечения топливом тепловой генерации. Площадка АЭС захвачена военными силами Российской Федерации.
Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.
Украина в условиях российского вторжения готовится к синхронизации с единой энергосистемой стран ЕС ENTSO-E.
Кроме того, "ДТЭК Энерго" договорилась об импорте дополнительных объемов угля из Польши для украинских ТЭС в период военных действий.