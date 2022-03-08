Россия применяет тактику неизбирательных атак на жилищный и гражданский секторы, энергетическая инфраструктура рушится – Forbes

"По мере того, как Россия начинает применять тактику осады и неизбирательных атак на жилищный и гражданский секторы, ключевая инфраструктура производства и передачи электроэнергии [Украины] рушится", – говорится в нем.

Издание отмечает, что украинский народ и бизнес проявили удивительную сплоченность и решительность в противостоянии врагу и защите страны. В частности, энергокомпания ДТЭК начала бесплатно поставлять электроэнергию больницам и военным на миллионы долларов.

"Инженеры ДТЭК делают все возможное, чтобы украинцы не остались без электроэнергии и тепла, работая практически под огнем", – подчеркнули в Forbes.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко подчеркнул, что сейчас Украина переживает самый сложный период в своей истории, поэтому бизнес сообщество прилагает все усилия, чтобы помочь государству и его населению.