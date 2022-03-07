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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вы делаете чудеса, чтобы украинцы оставались со светом, теплом и газом". Шмыгаль поблагодарил энергетиков

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Денис Шмыгаль энергетикам: Вам благодарна каждая семья
Денис Шмыгаль – энергетикам: Вам благодарна каждая семья
Скриншот: КабМін / YouTube

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил энергетиков за обеспечение стабильных поставок украинцам тепла, газа и электроэнергии в условиях войны. Об этом идет речь в сообщении Кабинета Министров Украины 7 марта.

"Хочу поблагодарить украинских энергетиков, которые сейчас держат сверхважный для всей страны энергетический фронт. Вы делаете чудеса каждый день, чтобы там, где это возможно, украинцы оставались со светом, теплом и газом. Вам благодарна каждая семья", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что в условиях войны важной частью работы правительства и местной власти является обеспечение нормальной работы объектов критической инфраструктуры, в частности, поставляющих людям электроэнергию, тепло и воду.

Контекст:

Энергетики вместе с саперами оперативно восстанавливают энергоснабжение в освобожденных от оккупантов населенных пунктах.

Также компания ДТЭК задействовала дополнительно девять энергоблоков своих ТЭС для компенсации мощности, утерянной из-за атаки оккупантов на Запорожскую АЭС. В ДТЭК подчеркнули, что все ТЭС компании обеспечены углем и готовы поддерживать стабильность энергосистемы и выполнять все указания диспетчера. Все шахты продолжают работать в штатном режиме для обеспечения топливом тепловой генерации. Площадка АЭС захвачена военными силами Российской Федерации.

Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.

Украина в условиях российского вторжения готовится к синхронизации с единой энергосистемой стран ЕС ENTSO-E. 

Кроме того, "ДТЭК Энерго" договорилась об импорте дополнительных объемов угля из Польши для украинских ТЭС в период военных действий.

Теги: энергетика, электроэнергия, война России против Украины, инфраструктура, Денис Шмыгаль, энергосистема
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