"Вы делаете чудеса, чтобы украинцы оставались со светом, теплом и газом". Шмыгаль поблагодарил энергетиков

"Хочу поблагодарить украинских энергетиков, которые сейчас держат сверхважный для всей страны энергетический фронт. Вы делаете чудеса каждый день, чтобы там, где это возможно, украинцы оставались со светом, теплом и газом. Вам благодарна каждая семья", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что в условиях войны важной частью работы правительства и местной власти является обеспечение нормальной работы объектов критической инфраструктуры, в частности, поставляющих людям электроэнергию, тепло и воду.