"Вы делаете чудеса, чтобы украинцы оставались со светом, теплом и газом". Шмыгаль поблагодарил энергетиков

"Хочу поблагодарить украинских энергетиков, которые сейчас держат сверхважный для всей страны энергетический фронт. Вы делаете чудеса каждый день, чтобы там, где это возможно, украинцы оставались со светом, теплом и газом. Вам благодарна каждая семья", – сказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что в условиях войны важной частью работы правительства и местной власти является обеспечение нормальной работы объектов критической инфраструктуры, в частности, поставляющих людям электроэнергию, тепло и воду.
Энергетики вместе с саперами оперативно восстанавливают энергоснабжение в освобожденных от оккупантов населенных пунктах.
Также компания ДТЭК задействовала дополнительно девять энергоблоков своих ТЭС для компенсации мощности, утерянной из-за атаки оккупантов на Запорожскую АЭС. В ДТЭК подчеркнули, что все ТЭС компании обеспечены углем и готовы поддерживать стабильность энергосистемы и выполнять все указания диспетчера. Все шахты продолжают работать в штатном режиме для обеспечения топливом тепловой генерации. Площадка АЭС захвачена военными силами Российской Федерации.
Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.
Украина в условиях российского вторжения готовится к синхронизации с единой энергосистемой стран ЕС ENTSO-E.
Кроме того, "ДТЭК Энерго" договорилась об импорте дополнительных объемов угля из Польши для украинских ТЭС в период военных действий.