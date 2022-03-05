Энергетики Кураховской ТЭС снабдили жителей Курахово питьевой водой – мэр города

Роман Падун: Благодарю энергетиков, которые оперативно откликнулись на наши просьбы, за помощь Фото: Роман Падун / Facebook

"Совместно с энергетикам "ДТЭК Кураховская ТЭС" был организован подвоз питьевой воды с фильтровальной станции. Воду можно получить в пунктах разлива. Благодарю энергетиков, которые оперативно откликнулись на наши просьбы, за помощь", – написал он.

Падун подчеркнул, что ранее поставки канальной воды из Южнодонбасского водопровода были прекращены в результате обстрелов.