В поддержку украинской армии собрали более 10 млрд грн

Как отмечает НБУ, средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих стран мира).

В частности, более 2,8 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте. Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 5,7 млрд грн, в частности:

на нужды Национальной гвардии Украины – 450 млн. грн;

на нужды Национальной полиции Украины – 850 млн грн;

на нужды Министерства обороны Украины – 3 944,6 млн грн;

на нужды Государственной пограничной службы – 420 млн грн.

В настоящее время остаток средств на спецсчете составляет 4,3 млрд грн. Помочь украинской армии можно по ссылке.

На счет Министерства социальной политики, открытый для гуманитарных целей, было перечислено более 46,4 млн грн в эквиваленте. Остаток средств на счету Министерства социальной политики составляет 46,4 млн. грн.

Для помощи гражданам, пострадавших от войны, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты по ссылке.