Российские оккупанты выстрелили по Краматорску из "Искандера", ракету удалось сбить – МВД Украины

По предварительной информации, пострадавших нет Фото: МВС України / Facebook

"Сегодня утром, 9 марта, в направлении Краматорска российские оккупационные войска выпустили ракету из комплекса "Искандер". Ракета была сбита, хвостовая часть комплекса упала на территорию станции Шпичкино поселка Ясногорка", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают взрывотехники.

В МВД также подчеркнули, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов запрещается приближаться к ним, передвигать или ударять по ним.

Война России против Украины. Главное