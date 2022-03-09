Российские оккупанты выстрелили по Краматорску из "Искандера", ракету удалось сбить – МВД Украины

"Сегодня утром, 9 марта, в направлении Краматорска российские оккупационные войска выпустили ракету из комплекса "Искандер". Ракета была сбита, хвостовая часть комплекса упала на территорию станции Шпичкино поселка Ясногорка", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают взрывотехники.
В МВД также подчеркнули, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов запрещается приближаться к ним, передвигать или ударять по ним.
Война России против Украины. Главное
В Пентагоне 3 марта сообщали, что с начала массового вторжения в Украину оккупанты выпустили по территории Украины 480 ракет.
6 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по жилым районам Краматорска. В результате погибли как минимум двое мирных жителей.