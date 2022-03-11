Россия напала на Украину, идет 16-й день войны. Онлайн-репортаж

Боец территориальной обороны на одной из улиц Киева, 10 марта
Фото: EPA
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что принял решение о вторжении в Украину. После этого российские войска атаковали Украину с востока, юга и севера (в том числе с территории Беларуси). Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение по всей стране. Оккупационные войска пытаются захватить Киев, Харьков и другие украинские города, обстреливая их из артиллерии и с помощью авиации. По данным Украины, потери личного состава российской стороны превысили 12 тыс. человек (речь идет об убитых, раненых и взятых в плен). Издание "ГОРДОН" следит за событиями в режиме онлайн.
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