"Решили провести "дехимизацию"? Аммиаком? Фосфором?" Зеленский предупредил, что РФ может готовить химатаку в Украине

"Российские пропагандисты сегодня заметно оживились. И очень старались. Наверное, чтобы прикрыть преступления своей армии в Украине. Преступления против Мариуполя, против Донбасса, против Харькова, против десятков других городов. Прикрыть новыми обвинениями, новыми-старыми фейками. Они обвиняют нас (снова нас!) в том, что мы разрабатываем бактериологическое оружие, якобы готовим химическую атаку. Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались: хочешь узнать о планах России – посмотри, в чем Россия обвиняет других", – сказал Зеленский.

Он убежден, что публикация подобной информации в российских СМИ показывает, что сама Россия на такое способна.

"Показывает, что они этого хотят. Они уже делали такие вещи в других странах. Точно так же! Сами анонсировали, сами организовывали, сами жаловались. И сами будут делать еще. Снова и снова. Если их не остановить. Как Молдову они разорвали с Приднестровьем, как Грузию разорвали с Абхазией, как Украину разорвали с Донбассом и нашим Крымом. А обвиняют нас – тех, кто стал жертвой, тех, кто вынужден защищаться, бороться уже просто за свое право жить. Сами приходят к нам на танках и с ракетами, забирают чужое – наше, – захватывают, даже стыдятся показать своих офицеров, прячут своих генералов, скрывают от своего же народа, что отправляют срочников на эту войну, лишь бы только силы вторжения сделать побольше. А мы виноваты! Нас все обвиняют в нападках на якобы миролюбивую Россию", – возмутился Зеленский.

Он предполагает, что теперь российские власти, которые ранее говорили о "демилитаризации" и "денацификации", будут употреблять новый термин – "дехимизация".

"Что это за обвинения в подготовке химических атак? Вы что, решили провести "дехимизацию" Украины? Чем? Аммиаком? Фосфором? Что еще вы нам приготовили? Куда ударите химическим оружием? По роддому в Мариуполе? По церкви в Харькове? По детской больнице "Охматдет"? Или по лабораториям, большинство из которых остались еще с советских времен и занимаются обычной наукой. Обычной! А не военными технологиями", – сказал Зеленский.

Он заявил, что мир ответит России санкциями, если она решится применить такое оружие в Украине.

"Мы – адекватные люди. Я – президент адекватной страны, адекватного народа и отец двух детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. Весь мир это знает. Вы это знаете. И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ", – подчеркнул Зеленский.

Эту часть 11-минутного обращения глава государства зачитал на русском языке.