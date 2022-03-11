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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Решили провести "дехимизацию"? Аммиаком? Фосфором?" Зеленский предупредил, что РФ может готовить химатаку в Украине

Зеленский: Хочешь узнать о планах России посмотри, в чем Россия обвиняет других
Зеленский: Хочешь узнать о планах России – посмотри, в чем Россия обвиняет других
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. Заявление главы государства опубликовано на странице Офиса президента в Facebook в ночь на 11 марта.

"Российские пропагандисты сегодня заметно оживились. И очень старались. Наверное, чтобы прикрыть преступления своей армии в Украине. Преступления против Мариуполя, против Донбасса, против Харькова, против десятков других городов. Прикрыть новыми обвинениями, новыми-старыми фейками. Они обвиняют нас (снова нас!) в том, что мы разрабатываем бактериологическое оружие, якобы готовим химическую атаку. Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались: хочешь узнать о планах России – посмотри, в чем Россия обвиняет других", – сказал Зеленский. 

Он убежден, что публикация подобной информации в российских СМИ показывает, что сама Россия на такое способна.

"Показывает, что они этого хотят. Они уже делали такие вещи в других странах. Точно так же! Сами анонсировали, сами организовывали, сами жаловались. И сами будут делать еще. Снова и снова. Если их не остановить. Как Молдову они разорвали с Приднестровьем, как Грузию разорвали с Абхазией, как Украину разорвали с Донбассом и нашим Крымом. А обвиняют нас  тех, кто стал жертвой, тех, кто вынужден защищаться, бороться уже просто за свое право жить. Сами приходят к нам на танках и с ракетами, забирают чужое – наше, – захватывают, даже стыдятся показать своих офицеров, прячут своих генералов, скрывают от своего же народа, что отправляют срочников на эту войну, лишь бы только силы вторжения сделать побольше. А мы виноваты! Нас все обвиняют в нападках на якобы миролюбивую Россию", – возмутился Зеленский.

Он предполагает, что теперь российские власти, которые ранее говорили о "демилитаризации" и "денацификации", будут употреблять новый термин – "дехимизация". 

"Что это за обвинения в подготовке химических атак? Вы что, решили провести "дехимизацию" Украины? Чем? Аммиаком? Фосфором? Что еще вы нам приготовили? Куда ударите химическим оружием? По роддому в Мариуполе? По церкви в Харькове? По детской больнице "Охматдет"? Или по лабораториям, большинство из которых остались еще с советских времен и занимаются обычной наукой. Обычной! А не военными технологиями", – сказал Зеленский. 

Он заявил, что мир ответит России санкциями, если она решится применить такое оружие в Украине. 

"Мы – адекватные люди. Я – президент адекватной страны, адекватного народа и отец двух детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. Весь мир это знает. Вы это знаете. И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ", – подчеркнул Зеленский.

Эту часть 11-минутного обращения глава государства зачитал на русском языке. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1399133577189743/

Контекст:

6 марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи российских властей о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков заявил Lenta.ru, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от России, "разрабатывали компоненты биологического оружия". 

9 марта Конашенков сказал, что "украинские националисты завезли в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова около 80 тонн аммиака", сообщил телеканал "Звезда". Он заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия". Никаких подтверждений своих слов он не предоставил. 

После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что РФ может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину). 

10 марта Служба безопасности Украины предупредила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину", – подчеркнули в ведомстве.

Украинский блогер Александр Металлич обратил внимание, что в Золочеве Харьковской области находится комбинат "Світанок", холодильник на котором (емкость 12,2 тыс. тонн, по данным Госрезерва) охлаждается аммиаком. "Таким образом, если речь идет об "использовании аммиака как отравляющего вещества", это значит, что они собираются ...бануть комбинат Госрезерва", – предположил он. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, оружие, война, химическое оружие, пропаганда, российская пропаганда, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины
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