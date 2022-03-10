Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие – США

Псаки, в частности, упомянула о предварительных заявлениях России о якобы американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия на территории Украины.
"Это глупо. Это такая операция по дезинформации, которую мы неоднократно видели от россиян на протяжении многих лет в Украине и других странах, которую развенчали, и пример тех видов фальшивых поводов, придуманных россиянами, о которых мы предупреждали", – подчеркнула Псаки.
Она заверила, что США придерживаются своих обязательств по Конвенции о химическом оружии и Конвенции о биологическом оружии и нигде не разрабатывают и не обладают таким оружием.
В то же время Россия, по словам Псаки, имеет "длинный и хорошо задокументированный опыт использования химического оружия, в том числе в попытках убийства и отравления политических врагов [президента России Владимира] Путина таких, как Алексей Навальный".
"И именно Россия продолжает поддерживать режим [президента Башара] Асада в Сирии, который неоднократно использовал химическое оружие и долго поддерживает программу биологического оружия, нарушающего международное право", – отметила спикер Белого дома.
Провокационные заявления России она назвала попыткой оправдать дальнейшее "умышленное, неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину".
Она добавила, что мировые государства должны внимательно следить за Россией, которая может "применить химическое или биологическое оружие в Украине или создать операцию под чужим флагом с ее использованием".
We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories.— Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022
Война России против Украины. Главное
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 декабря 2021 года заявил о якобы присутствии на востоке Украины 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые привезли туда химические компоненты и готовят провокацию.
В украинском МИД ответили, что таким образом Россия готовит информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций на территории Украины.
Спикер Госдепа США Нед Прайс, комментируя заявление Шойгу, призвал РФ прекратить использовать ложную и подстрекательскую риторику. Прайс подчеркнул, что вопреки заявлениям министра обороны России, ответственность за эскалацию напряженности несет Россия и ее ставленники, а не Украина или Соединенные Штаты.
В Минобороны Украины опровергли заявления Шойгу о якобы подготовке провокаций с химоружием на Донбассе.