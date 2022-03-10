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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие – США

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По словам Псаки, Россия может создать операцию с использованием химического или биологичского оружия под чужим флагом
По словам Псаки, Россия может создать операцию с использованием химического или биологичского оружия под чужим флагом
Фото: ЕРА

Российская Федерация может использовать в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции под чужим флагом. Об этом 9 марта сообщила в Twitter представитель Белого дома Джен Псаки.

Псаки, в частности, упомянула о предварительных заявлениях России о якобы американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия на территории Украины.

"Это глупо. Это такая операция по дезинформации, которую мы неоднократно видели от россиян на протяжении многих лет в Украине и других странах, которую развенчали, и пример тех видов фальшивых поводов, придуманных россиянами, о которых мы предупреждали", – подчеркнула Псаки.

Она заверила, что США придерживаются своих обязательств по Конвенции о химическом оружии и Конвенции о биологическом оружии и нигде не разрабатывают и не обладают таким оружием.

В то же время Россия, по словам Псаки, имеет "длинный и хорошо задокументированный опыт использования химического оружия, в том числе в попытках убийства и отравления политических врагов [президента России Владимира] Путина таких, как Алексей Навальный". 

"И именно Россия продолжает поддерживать режим [президента БашараАсада в Сирии, который неоднократно использовал химическое оружие и долго поддерживает программу биологического оружия, нарушающего международное право", – отметила спикер Белого дома.

Провокационные заявления России она назвала попыткой оправдать дальнейшее "умышленное, неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину".

Она добавила, что мировые государства должны внимательно следить за Россией, которая может "применить химическое или биологическое оружие в Украине или создать операцию под чужим флагом с ее использованием".

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 декабря 2021 года заявил о якобы присутствии на востоке Украины 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые привезли туда химические компоненты и готовят провокацию.

В украинском МИД ответили, что таким образом Россия готовит информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций на территории Украины.

Спикер Госдепа США Нед Прайс, комментируя заявление Шойгу, призвал РФ прекратить использовать ложную и подстрекательскую риторику. Прайс подчеркнул, что вопреки заявлениям министра обороны России, ответственность за эскалацию напряженности несет Россия и ее ставленники, а не Украина или Соединенные Штаты.

В Минобороны Украины опровергли заявления Шойгу о якобы подготовке провокаций с химоружием на Донбассе.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, оружие, Сирия, Алексей Навальный, Башар Асад, химическое оружие, оккупация, Джен Псаки, российская агрессия, война России против Украины, Российская Федерация, операция, российские оккупанты
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