Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие – США

По словам Псаки, Россия может создать операцию с использованием химического или биологичского оружия под чужим флагом Фото: ЕРА

Псаки, в частности, упомянула о предварительных заявлениях России о якобы американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия на территории Украины.

"Это глупо. Это такая операция по дезинформации, которую мы неоднократно видели от россиян на протяжении многих лет в Украине и других странах, которую развенчали, и пример тех видов фальшивых поводов, придуманных россиянами, о которых мы предупреждали", – подчеркнула Псаки.

Она заверила, что США придерживаются своих обязательств по Конвенции о химическом оружии и Конвенции о биологическом оружии и нигде не разрабатывают и не обладают таким оружием.

В то же время Россия, по словам Псаки, имеет "длинный и хорошо задокументированный опыт использования химического оружия, в том числе в попытках убийства и отравления политических врагов [президента России Владимира] Путина таких, как Алексей Навальный".

"И именно Россия продолжает поддерживать режим [президента Башара] Асада в Сирии, который неоднократно использовал химическое оружие и долго поддерживает программу биологического оружия, нарушающего международное право", – отметила спикер Белого дома.

Провокационные заявления России она назвала попыткой оправдать дальнейшее "умышленное, неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину".

Она добавила, что мировые государства должны внимательно следить за Россией, которая может "применить химическое или биологическое оружие в Украине или создать операцию под чужим флагом с ее использованием".

We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories. — Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022

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