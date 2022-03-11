ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ предупреждает, что РФ может подорвать склады с аммиаком в Харьковской области. Российская пропаганда уже готовит почву для этого

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Золочеве находятся комбинат Госрезерва и склады аммиака, в отношении которых оккупанты могут готовить диверсию
В Золочеве находятся комбинат Госрезерва и склады аммиака, в отношении которых оккупанты могут готовить диверсию
Фото: rezerv.gov.ua

Российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. Об этом сообщила 10 марта Служба безопасности Украины.

"Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину. Например, российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом ВСУ. По нашим данным, прорабатываются варианты совершения и других провокаций", – говорится в сообщении. 

В спецслужбе обращают внимание на то, как Россия пыталась оправдать авиаудар по детской больнице и роддому в Мариуполе: Москва еще до самого удара запустила ряд фейков, утверждая, что медучреждения давно не работали и на их территории якобы была военная "база ультрарадикального батальона "Азов".

"Выдумать такое может только извращенная фантазия. Как и другие фейки о секретных тюрьмах в Украине, биологическом оружии, химических атаках и даже боевых летучих мышах (видимо, тоже "бандеровцах и нацистах"?), о которых официально говорит российское минобороны", – написали в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/314666730760244

Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков уже сказал 9 марта, что "украинские националисты завезли в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова около 80 тонн аммиака", сообщил телеканал "Звезда", который работает при ведомстве. 

Конашенков заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия". Никаких подтверждений своих слов он не предоставил. 

Украинский блогер Александр Металлич обратил внимание, что в Золочеве Харьковской области находится комбинат "Світанок", огромный холодильник на котором (емкость 12,2 тыс. тонн, по данным Госрезерва) охлаждается аммиаком. 

"Таким образом, если речь идет об "использовании аммиака как отравляющего вещества", это значит, что они собираются ...бануть комбинат Госрезерва. А там, кстати, есть еще несколько сот тонн мяса и консервов. И куда они пойдут? Туда же, куда пошло в 2014-м из Еленовки, – москалям", – подытожил Металлич. 

https://www.facebook.com/metalisch/posts/5305975699413915

"Маниакальная одержимость, с которой российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом или химическом оружии или угрозах в Украине, вызывает глубокую тревогу и может на самом деле указывать на то, что Россия готовит еще одну ужасную операцию "под чужим флагом". Этот твит для протокола", – написал сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 декабря 2021 года заявил о якобы присутствии на востоке Украины 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые привезли туда химические компоненты и готовят провокацию.

В украинском МИД ответили, что таким образом Россия готовит информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций на территории Украины. В Минобороны Украины опровергли заявления Шойгу о якобы подготовке провокаций с химоружием на Донбассе.

В начале марта Россия распространяла информацию о якобы минировании украинскими военными складов с аммиаком на Северодонецком "Азоте". Этот фейк опровергли в Центре противодействия дезинформации при СНБО. В пресс-службе Group DF подчеркнули, что сейчас "Азот" не представляет никакой опасности: на предприятии был полностью переработан аммиак и освобождено аммиакохранилище, остановлено производство, а остатки готовой продукции (удобрения) и находившиеся на территории завода химикаты в полном объеме вывезены с территории предприятия за пределы Луганской области. 

9 марта представитель Белого дома Джен Псаки предупредила, что Российская Федерация может использовать в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом". Псаки, в частности, упомянула о предварительных заявлениях России о якобы американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия на территории Украины.

Теги: СБУ, химическое оружие, провокации, отравление, диверсия, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, минобороны РФ, фейк, Игорь Конашенков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Grosu во время войны стала волонтером и готовит еду для беженцев. Видео
Grosu во время войны стала волонтером и готовит еду для беженцев. Видео
Потерявшая доход от YouTube Собчак заявила, что санкции против РФ не должны касаться "гражданских лиц". Ей ответили украинцы
Потерявшая доход от YouTube Собчак заявила, что санкции против РФ не должны касаться "гражданских лиц". Ей ответили украинцы
"Они идут на гуманитарную помощь в Украине". Макс Барских отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты
"Они идут на гуманитарную помощь в Украине". Макс Барских отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты
Димопулос – россиянам: Со всей болью и ненавистью присоединяюсь к проклятиям наших женщин в адрес тех, кто причастен к геноциду моего народа
Димопулос – россиянам: Со всей болью и ненавистью присоединяюсь к проклятиям наших женщин в адрес тех, кто причастен к геноциду моего народа
По $2 тыс. за переправку с каждого. В прокуратуре рассказали подробности попытки незаконного пересечения границы сыном и внуком Ротару
По $2 тыс. за переправку с каждого. В прокуратуре рассказали подробности попытки незаконного пересечения границы сыном и внуком Ротару
Ефросинина – НАТО: Спасите наших детей. Не отбирайте у них будущее. Закройте небо над Украиной!
Ефросинина – НАТО: Спасите наших детей. Не отбирайте у них будущее. Закройте небо над Украиной!
"...бать, ты гнида!" Астафьева обратилась к Тодоренко, устроившей во время войны РФ против Украины разбор гардероба
"...бать, ты гнида!" Астафьева обратилась к Тодоренко, устроившей во время войны РФ против Украины разбор гардероба
Певица Граймс проговорилась, что спустя три месяца после расставания с Илоном Маском у них родилась дочь
Певица Граймс проговорилась, что спустя три месяца после расставания с Илоном Маском у них родилась дочь
"Лживый кусок х...йловской рвоты". Положинский восхитился выдержкой Кулебы на переговорах с Лавровым
"Лживый кусок х...йловской рвоты". Положинский восхитился выдержкой Кулебы на переговорах с Лавровым
Камбербэтч вышел на сцену церемонии вручения премии The Cinema Vanguard Award с украинским флагом в руках и осудил нападение РФ на Украину
Камбербэтч вышел на сцену церемонии вручения премии The Cinema Vanguard Award с украинским флагом в руках и осудил нападение РФ на Украину
Тина Кароль о коллегах, строивших карьеру в РФ: Было время сложное, вам было пох...ю. Когда закончились российские концерты, наступили сложности у вас
Тина Кароль о коллегах, строивших карьеру в РФ: Было время сложное, вам было пох...ю. Когда закончились российские концерты, наступили сложности у вас
"Если есть возможность, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование". Орландо Блум поддержал Украину после нападения РФ
"Если есть возможность, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование". Орландо Блум поддержал Украину после нападения РФ
Актер Цимбалюк: Россияне не подозревали, что их недоармию так достойно встретят наши Герои! А за каждого подло убитого украинца придется отвечать
Актер Цимбалюк: Россияне не подозревали, что их недоармию так достойно встретят наши Герои! А за каждого подло убитого украинца придется отвечать
Пугачева опровергла слухи об эмиграции из РФ, назвав несколько причин отъезда из страны
Пугачева опровергла слухи об эмиграции из РФ, назвав несколько причин отъезда из страны
Роднянский: Именно совесть не позволяет мне согласиться с неправедной захватнической войной в Украине
Роднянский: Именно совесть не позволяет мне согласиться с неправедной захватнической войной в Украине
"За время войны не сделал ни одного заявления". Луцкие депутаты рассмотрят вопрос о лишении Тимощука звания "Почетный гражданин Луцка"
"За время войны не сделал ни одного заявления". Луцкие депутаты рассмотрят вопрос о лишении Тимощука звания "Почетный гражданин Луцка"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева с четырьмя детьми от Путина прячется в Швейцарии – СМИ (56862)
2
По $2 тыс. за переправку с каждого. В прокуратуре рассказали подробности попытки незаконного пересечения границы сыном и внуком Ротару (29540)
3
"Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями (24658)
4
"Оказалось, нормальный такой батя был. У него болело за Украину". Клопотенко рассказал, как изменилось его отношение к творчеству Шевченко (18399)
5
"Сговор, замешанный на подлости". Макаревич высказался о войне РФ против Украины и показал, как выглядит "голубь войны" (16871)
6
"...бать, ты гнида!" Астафьева обратилась к Тодоренко, устроившей во время войны РФ против Украины разбор гардероба (16788)
7
"Нашим женщинам открыточка не испортит настроение". Художник Журавель показал, как Путин поздравляет женщин РФ с 8 марта возле "груза 200" (14452)
8
"Не понимаю, как это можно простить". Полякова заявила, что российские оккупанты расстреляли подругу ее дочери (13563)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS