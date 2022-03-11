СБУ предупреждает, что РФ может подорвать склады с аммиаком в Харьковской области. Российская пропаганда уже готовит почву для этого

В Золочеве находятся комбинат Госрезерва и склады аммиака, в отношении которых оккупанты могут готовить диверсию Фото: rezerv.gov.ua

"Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину. Например, российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом ВСУ. По нашим данным, прорабатываются варианты совершения и других провокаций", – говорится в сообщении.

В спецслужбе обращают внимание на то, как Россия пыталась оправдать авиаудар по детской больнице и роддому в Мариуполе: Москва еще до самого удара запустила ряд фейков, утверждая, что медучреждения давно не работали и на их территории якобы была военная "база ультрарадикального батальона "Азов".

"Выдумать такое может только извращенная фантазия. Как и другие фейки о секретных тюрьмах в Украине, биологическом оружии, химических атаках и даже боевых летучих мышах (видимо, тоже "бандеровцах и нацистах"?), о которых официально говорит российское минобороны", – написали в СБУ.

Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков уже сказал 9 марта, что "украинские националисты завезли в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова около 80 тонн аммиака", сообщил телеканал "Звезда", который работает при ведомстве.

Конашенков заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия". Никаких подтверждений своих слов он не предоставил.

Украинский блогер Александр Металлич обратил внимание, что в Золочеве Харьковской области находится комбинат "Світанок", огромный холодильник на котором (емкость 12,2 тыс. тонн, по данным Госрезерва) охлаждается аммиаком.

"Таким образом, если речь идет об "использовании аммиака как отравляющего вещества", это значит, что они собираются ...бануть комбинат Госрезерва. А там, кстати, есть еще несколько сот тонн мяса и консервов. И куда они пойдут? Туда же, куда пошло в 2014-м из Еленовки, – москалям", – подытожил Металлич.

"Маниакальная одержимость, с которой российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом или химическом оружии или угрозах в Украине, вызывает глубокую тревогу и может на самом деле указывать на то, что Россия готовит еще одну ужасную операцию "под чужим флагом". Этот твит для протокола", – написал сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

The manic obsession with which various Russian officials fantasize about non-existent biological or chemical weapons or hazards in Ukraine is deeply troubling and may actually point at Russia preparing another horrific false flag operation. This tweet is for the record. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 10, 2022

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