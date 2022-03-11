СБУ предупреждает, что РФ может подорвать склады с аммиаком в Харьковской области. Российская пропаганда уже готовит почву для этого

"Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину. Например, российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом ВСУ. По нашим данным, прорабатываются варианты совершения и других провокаций", – говорится в сообщении.
В спецслужбе обращают внимание на то, как Россия пыталась оправдать авиаудар по детской больнице и роддому в Мариуполе: Москва еще до самого удара запустила ряд фейков, утверждая, что медучреждения давно не работали и на их территории якобы была военная "база ультрарадикального батальона "Азов".
"Выдумать такое может только извращенная фантазия. Как и другие фейки о секретных тюрьмах в Украине, биологическом оружии, химических атаках и даже боевых летучих мышах (видимо, тоже "бандеровцах и нацистах"?), о которых официально говорит российское минобороны", – написали в СБУ.
Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков уже сказал 9 марта, что "украинские националисты завезли в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова около 80 тонн аммиака", сообщил телеканал "Звезда", который работает при ведомстве.
Конашенков заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия". Никаких подтверждений своих слов он не предоставил.
Украинский блогер Александр Металлич обратил внимание, что в Золочеве Харьковской области находится комбинат "Світанок", огромный холодильник на котором (емкость 12,2 тыс. тонн, по данным Госрезерва) охлаждается аммиаком.
"Таким образом, если речь идет об "использовании аммиака как отравляющего вещества", это значит, что они собираются ...бануть комбинат Госрезерва. А там, кстати, есть еще несколько сот тонн мяса и консервов. И куда они пойдут? Туда же, куда пошло в 2014-м из Еленовки, – москалям", – подытожил Металлич.
"Маниакальная одержимость, с которой российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом или химическом оружии или угрозах в Украине, вызывает глубокую тревогу и может на самом деле указывать на то, что Россия готовит еще одну ужасную операцию "под чужим флагом". Этот твит для протокола", – написал сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
The manic obsession with which various Russian officials fantasize about non-existent biological or chemical weapons or hazards in Ukraine is deeply troubling and may actually point at Russia preparing another horrific false flag operation. This tweet is for the record.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 10, 2022
Война России против Украины. Главное
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 декабря 2021 года заявил о якобы присутствии на востоке Украины 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые привезли туда химические компоненты и готовят провокацию.
В украинском МИД ответили, что таким образом Россия готовит информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций на территории Украины. В Минобороны Украины опровергли заявления Шойгу о якобы подготовке провокаций с химоружием на Донбассе.
В начале марта Россия распространяла информацию о якобы минировании украинскими военными складов с аммиаком на Северодонецком "Азоте". Этот фейк опровергли в Центре противодействия дезинформации при СНБО. В пресс-службе Group DF подчеркнули, что сейчас "Азот" не представляет никакой опасности: на предприятии был полностью переработан аммиак и освобождено аммиакохранилище, остановлено производство, а остатки готовой продукции (удобрения) и находившиеся на территории завода химикаты в полном объеме вывезены с территории предприятия за пределы Луганской области.
9 марта представитель Белого дома Джен Псаки предупредила, что Российская Федерация может использовать в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом". Псаки, в частности, упомянула о предварительных заявлениях России о якобы американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия на территории Украины.