Лавров признал, что Россия намеренно разбомбила больницы и роддома Мариуполя

Лавров заявил, что якобы на территории роддома Мариуполя была база "Азова" Фото: EPA

"7 марта на заседании Совета Безопасности ООН российской делегацией были предъявлены факты о том, что этот роддом давно захвачен батальоном "Азов" и прочими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь персонал. Это была база ультрарадикального батальона "Азов", – заявил он.

Лавров добавил, что видел репортажи из Мариуполя, свидетельствующие о том, что в здании были роженицы и они получили ранения, но считает их манипуляцией, потому что в сообщениях СМИ "не было внимания к другой стороне".

9 марта российские оккупанты совершили авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе. В результате атаки погибли трое человек, 17 получили ранения.

Правоохранители квалифицировали событие по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.