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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала полномасштабной войны в Украине более 280 учебных заведений повреждены или разрушены – Шкарлет

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Российские оккупанты стреляют по школам и больницам
Российские оккупанты стреляют по школам и больницам
Фото: Depo.Харьков

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что с начала вторжения РФ более 280 учебных заведений были повреждены или разрушены российскими оккупантами. Об этом он написал в Telegram 10 марта.

"15-й день войны! За это время более 280 учебных заведений повреждены или разрушены от бомбардировок и обстрелов", – написал министр.

Также он сообщил, что министерство разработало интерактивную карту, на которой будет постоянно обновляться информация о поврежденных и разрушенных учебных заведениях, а также потерях, причиненных украинским учреждениям образования из-за вторжения России в Украину.

Также, по данным министра здравоохранения Виктора Ляшко на 10 марта, обстрелам подверглись 63 больницы, погибли пять медиков. Кроме того, россияне обстреливают машины, которые доставляют кислород в больницы для лечения пациентов с СOVID-19.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим объектам по всей стране.

В РФ утверждают, что атакуют "высокоточным оружием" только военные объекты, но на самом деле российские войска обстреливают жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Одним из самых резонансных нападений стал авиаудар российских оккупантов по роддому и детской больнице в Мариуполе. В результате атаки погибло три человека, 17 получили ранения.

Теги: Министерство образования, российская агрессия, война России против Украины, школы, Сергей Шкарлет
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