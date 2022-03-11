С начала полномасштабной войны в Украине более 280 учебных заведений повреждены или разрушены – Шкарлет

"15-й день войны! За это время более 280 учебных заведений повреждены или разрушены от бомбардировок и обстрелов", – написал министр.

Также он сообщил, что министерство разработало интерактивную карту, на которой будет постоянно обновляться информация о поврежденных и разрушенных учебных заведениях, а также потерях, причиненных украинским учреждениям образования из-за вторжения России в Украину.

Также, по данным министра здравоохранения Виктора Ляшко на 10 марта, обстрелам подверглись 63 больницы, погибли пять медиков. Кроме того, россияне обстреливают машины, которые доставляют кислород в больницы для лечения пациентов с СOVID-19.

Война России против Украины. Главное