С начала полномасштабной войны в Украине более 280 учебных заведений повреждены или разрушены – Шкарлет

"15-й день войны! За это время более 280 учебных заведений повреждены или разрушены от бомбардировок и обстрелов", – написал министр.
Также он сообщил, что министерство разработало интерактивную карту, на которой будет постоянно обновляться информация о поврежденных и разрушенных учебных заведениях, а также потерях, причиненных украинским учреждениям образования из-за вторжения России в Украину.
Также, по данным министра здравоохранения Виктора Ляшко на 10 марта, обстрелам подверглись 63 больницы, погибли пять медиков. Кроме того, россияне обстреливают машины, которые доставляют кислород в больницы для лечения пациентов с СOVID-19.
Война России против Украины. Главное
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим объектам по всей стране.
В РФ утверждают, что атакуют "высокоточным оружием" только военные объекты, но на самом деле российские войска обстреливают жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Одним из самых резонансных нападений стал авиаудар российских оккупантов по роддому и детской больнице в Мариуполе. В результате атаки погибло три человека, 17 получили ранения.