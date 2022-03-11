Зеленский сообщил, что 10 марта из украинских городов, которые находятся под обстрелами, эвакуировали около 40 тыс. человек

Он сказал, что в четверг организация гуманитарных коридоров была одной из главных задач украинской власти.

"Сумы, Тростянец, Краснополье, Ирпень, Буча, Гостомель, Изюм. За этот день уже удалось вывезти около 40 тыс. наших людей. Дать им наконец-то безопасность в Полтаве, Киеве, Черкассах, Запорожье, Днепре, Львове", – рассказал глава государства.

По его информации, за три последних дня, когда проходит эвакуация, уже удалось вывезти около 100 тыс. человек.

"Удалось также доставить и гуманитарные грузы: сотни тонн продовольствия, медикаментов. Мы делаем все, чтобы спасти людей в городах, которые враг, к сожалению, хочет просто уничтожить", – сказал президент.

Он добавил, что в Донецкой области Мариуполь и Волноваха до сих пор остаются полностью заблокированными.

"Хотя мы сделали все, что требовалось для работы гуманитарного коридора, российские войска так и не прекратили огонь", – сказал президент.