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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский сообщил, что 10 марта из украинских городов, которые находятся под обстрелами, эвакуировали около 40 тыс. человек

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Эвакуация мирных жителей из Бучи под Киевом, 10 марта
Эвакуация мирных жителей из Бучи под Киевом, 10 марта
Фото: EPA

В течение 10 марта из украинских городов, которые обстреливают российские оккупанты, удалось эвакуировать около 40 тыс. человек. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, оно опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

Он сказал, что в четверг организация гуманитарных коридоров была одной из главных задач украинской власти. 

"Сумы, Тростянец, Краснополье, Ирпень, Буча, Гостомель, Изюм. За этот день уже удалось вывезти около 40 тыс. наших людей. Дать им наконец-то безопасность в Полтаве, Киеве, Черкассах, Запорожье, Днепре, Львове", – рассказал глава государства.

По его информации, за три последних дня, когда проходит эвакуация, уже удалось вывезти около 100 тыс. человек.

"Удалось также доставить и гуманитарные грузы: сотни тонн продовольствия, медикаментов. Мы делаем все, чтобы спасти людей в городах, которые враг, к сожалению, хочет просто уничтожить", – сказал президент. 

Он добавил, что в Донецкой области Мариуполь и Волноваха до сих пор остаются полностью заблокированными.

"Хотя мы сделали все, что требовалось для работы гуманитарного коридора, российские войска так и не прекратили огонь", – сказал президент. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1399133577189743/

Контекст:

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Украинские власти с начала марта пытались договориться с Россией об эвакуации мирных жителей из городов, которые постоянно обстреливаются российской армией. 

Первая успешная эвакуация состоялась 8 марта. Из Сум в Полтаву вывезли около 1 тыс. человек.

9 марта из разных населенных пунктов эвакуировали 48 тыс. человек: из Киевской области было эвакуировано 3,5 тыс. человек, из Сум – 43 тыс., из Энергодара Запорожской области  1 тыс. 

10 марта должны быть открыты гуманитарные коридоры для эвакуации из населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Киевской областях. Маршруты утром опубликовал Офис президента.

Жители осажденного 400-тысячного Мариуполя, которые из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, не смогли выехать из города. В Мариуполе за две недели войны погибло более 1,2 тыс. жителей. Эвакуацию людей из города оккупанты последовательно срывали каждый день, начиная с 5 марта, когда впервые была достигнута договоренность о гуманитарном коридоре.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Сумы, Гостомель, оккупация, Изюм, эвакуация, гуманитарный коридор, Ирпень, Владимир Зеленский, Буча, война России против Украины, Офис президента Украины, российские оккупанты, Тростянец, Краснополье
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